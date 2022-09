Eleições 2022: Astróloga faz previsões preocupantes para Bolsonaro e diz como será votação

Mais uma astróloga fez a leitura do mapa astral com foco nas eleições de 2022, que acontecerão no próximo domingo (2). Desta vez, as considerações foram feitas por Monica Buonfiglio que assim como Débora Mechica, previu um cenário difícil para as votações que definirão além dos diversos cargos, o novo Presidente da República.

Através de um vídeo no YouTube, que em poucos dias de publicação já supera 58 mil visualizações, Buonfiglio começou sua leitura dizendo que “o Lula [Luiz Inácio Lula da Silva - PT] está ascendendo no dia 2 de outubro”. No entanto, reforçou que, com base na análise feita, a Presidência da República deve evoluir para um possível segundo turno.

Eleições terão um dia tenso

Assim como apontado por Mechica, Monica explicou que a votação será acompanhada por um dia tenso, podendo haver “quebra quebra” e até mesmo “morte”.

Previsões preocupantes para Bolsonaro

No vídeo, Buonfiglio fez também a leitura dos candidatos individualmente e deixou um alerta sobre Bolsonaro [Jair Messias Bolsonaro - PL]. “Bolsonaro está na casa 6, a da saúde. [...] Ele pode ter um mal súbito, pode passar mal, parar no hospital, porque vai passar algum nervoso”, afirmou.

Veja a seguir o vídeo completo com a leitura do mapa astral feita por Monica Buonfiglio e que foi publicado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).