Cheiro forte causado pelo trabalho da namorada está deixando um jovem em apuros

Um jovem está passando por uma situação delicada em seu relacionamento. Apesar de entender a profissão de sua companheira, que trabalha em um zoológico, ele não está sabendo mais como lidar com o cheiro forte que fica na mulher após suas horas de trabalho.

Conforme a publicação realizada por ele no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, antes de começar a ter um relacionamento com a companheira ele já sabia que sua profissão, tratadora de animais em um zoológico da região, implicava em certas dificuldades, mas acreditava conseguir lidar bem com elas.

“Nós estamos namorando há alguns meses e, honestamente, nos damos muito bem! Há um mês nós fomos jantar em um restaurante um pouco mais chique. Ela chegou atrasada e se desculpando por causa do cheiro que ficou em seu corpo por causa de sua profissão”.

“Ela cheirava muito mal! Como ela trabalha como tratadora de animais em um zoológico eu entendi que ela ficou até tarde no trabalho, mas foi a primeira vez que eu realmente notei o cheiro forte dos animais”, conta o jovem.

Segundo ele, a mulher tinha um cheiro forte que tornava o ambiente um pouco desagradável, mas era algo que ficava restrito a mesma mesa em que estavam, sem se espalhar pelo ambiente.

Ele não sabe como falar com ela sobre o assunto

Querendo deixar a companheira o mais à vontade possível, ele afirmou que a mulher trabalhou duro e que o cheiro demonstrava aquilo.

“Nunca fui desses caras de estômago fraco que reclama da situação, e eu não me importo pois estou acostumado com cheiros de animais”, comenta o homem.

“Muitas vezes ela precisa tomar banhos intensos de meia hora para ficar com o cheiro mais agradável e em algumas ocasiões nem isso é suficiente, então ela começou a escolher dias de folga para agendar nossos encontros”.

No entanto, o odor começou a incomodá-lo a medida que passaram a se ver com mais frequência. “Geralmente ela cheira bem, mas em algumas vezes ela chegou com um cheiro horrível, muito pior do que naquele primeiro encontro”.

“Eu preciso respirar fundo para conseguir encarar e isso acaba com meu humor e se espalha por toda minha casa. Eu não sei como lidar, ou preciso decepcioná-la ou aprender a lidar com esse inferno olfativo”.

Rapidamente os comentaristas comentaram sua experiência com situações similares: “Como tratador, acho que você precisará considerar isso quando levar em conta seu relacionamento de um longo prazo. Nunca namorei ninguém de fora da profissão justamente por conta do cheiro”.

“Neste primeiro momento ela consegue escolher os dias em que vocês estão juntos, mas quando estiverem morando na mesma casa isso será um problema”, compartilhou uma pessoa.

“Posso confirmar que geralmente as pessoas namoram com outras que têm a mesma profissão, porque nenhum produto de limpeza neutraliza este odor”, comentou outra.