Cansada das reclamações do marido, ela jogou fora a aliança de casamento dele

Cansada das reclamações constantes de seu marido sobre sua aliança de casamento, uma mulher tomou uma decisão impulsiva e acabou se livrando do objeto. Ela agora busca auxílio no Reddit para saber se agiu corretamente.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher postou de forma anônima em um tópico da plataforma para dividir sua situação e pedir a opinião de outros usuários. Segundo ela, o comportamento “não afetuoso” do companheiro acabou interferindo em sua tomada de decisão.

“Meu marido nunca foi uma pessoa carinhosa. Ele ‘brinca’ comigo e sempre reclama de sua aliança de casamento sendo que foi ele mesmo quem escolheu a aliança mais barata que achou. Ele é daquele tipo de pessoa que gosta de provocar os outros e levá-los até o limite e detesto isso”, conta a mulher.

“Quando estávamos indo até uma consulta médica com nosso filho, eu peguei a aliança dele para que ele a colocasse e ele resmungou como sempre faz, como se estive aborrecido com meu pedido”.

Ela agiu de forma impulsiva

Cansada das atitudes e provocações do companheiro, ela acabou tendo uma reação inesperada.

“Ele fez isso pelo menos umas 10 vezes antes e eu já pedi a ele para não fazer. Com a atitude dele eu pedi o anel de volta, ele me deu e eu apenas perguntei o que deveria fazer com a aliança dele. Ele respondeu que eu deveria jogá-la pela janela, foi o que eu fiz”, conta.

Leia também: Ela descobriu a traição dias antes de se mudar para outra cidade com o namorado

“Ele viu e depois me questionou sobre meus motivos. Fui sincera e disse que estou cansada de ouvir ele reclamando sobre a aliança e ‘dei uma desculpa definitiva’ para ele não precisar usá-la”.

Desde então o homem continua agindo de forma fria com a esposa e ignorando o assunto, o que a fez questionar se agiu de forma errada.

Para os usuários do Reddit, ela tem motivos para estar frustrada. “Quero dizer que eu entendo sua frustração pois você pode se sentir mal com isso em algum momento ou ele pode pedir o anel de volta”.

“Existem palavras e ações que não podem ser alteradas. Eu tentaria sentar e conversar com ele para entender como ele está se sentindo”, comentou outra pessoa.