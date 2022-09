Após 3 anos de relacionamento, ela descobriu que o namorado tinha outra mulher

Uma mulher ficou completamente devastada ao descobrir que seu namorado, com o qual estava em um relacionamento de 3 anos, será pai com outra mulher. Segundo seu relato, publicado no Reddit, ela afirma que está “sentindo o mundo desabar” depois que a história foi confirmada pelo homem.

A história da mulher foi compartilhada pelo The Mirror depois de ser publicada de forma anônima em um tópico do Reddit.

“Meu namorado e eu estamos juntos há 3 anos e meio e para mim esse seria meu último relacionamento. Eu conseguia me ver ficando ao lado dele durante toda a minha vida e, até onde eu sabia, ele sentia o mesmo”.

“Passamos por problemas nos últimos meses, principalmente por ele estar lidando com questões de dependência e problemas legais. Eu o apoiei e dei meu melhor para ajudá-lo a ficar sóbrio até que ele decidiu seguir para um programa de reabilitação em outro estado”, conta a jovem.

Ela viu seu mundo desabar

Com o tratamento surtindo efeito e o homem se dedicando cada vez mais a sua recuperação, a mulher concordou em se mudar com ele para outro Estado, ficando assim com fácil acesso ao centro de reabilitação onde ele realizava o tratamento.

“Eu estava pronta para me mudar na próxima semana, empacotei minha vida toda quando recebi uma ligação dele na última noite. Ele disse que precisava conversar e confessou ter dormido com outra pessoa e engravidado ela. Depois disso ele ainda disse que queria ‘fazer a coisa certa pela criança’ e decidiu ficar com a mãe dela”, conta a mulher.

“Sinto que meu mundo está desabando, eu realmente o amo e não sei como vou conseguir superar essa bomba que ele jogou em mim. Alguém aqui já passou por isso? Preciso de ajuda”, finalizou a mulher.

Leia também: Ele expulsou a namorada de casa depois que ela deu parte do jantar para seu cão

Diversas pessoas comentaram na publicação e afirmaram que ela estará melhor sem a companhia dele. “Ele se apaixonou por outra pessoa e não teve coragem de te dizer isso quando soube que você planejava se mudar”.

“É por esse motivo que ele queria se mudar em definitivo. Eu não gostaria de vê-lo ou sequer falar com ele novamente. Vai ser difícil então tente buscar apoio de um terapeuta”, comentou uma pessoa.

“Sei que você viu um futuro com ele, mas ele jogou isso fora. Não tente se reconciliar ou ser amiga dele, isso só vai te machucar mais e mais, você merece coisa melhor”, comentou outra.

Após os comentários, a namorada traída retornou para agradecer o apoio: “Vocês realmente me deram forças e estou mais aliviada. Sei que vou ficar mal por algum tempo, mas estou aliviada, obrigada”.