Vídeo viral flagra momento em que leopardo ataca porco espinho e situação não acaba saindo como planejado; assista

Um vídeo viral flagrou o momento em que um leopardo ataca um porco espinho e a situação não acaba saindo como planejado.

O registro foi compartilhado recentemente no Instagram pela página @discovery_wild_animal_.

Nas imagens, é possível ver o animal tentando atacar o porco espinho algumas vezes.

O registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações.

O vídeo já conta com mais de 14 milhões de reproduções e 650 mil curtidas. Confira registro:

Vídeo flagra momento em que homem tenta imobilizar jacaré e acaba sendo atacado

Em outro registro impressionante, um vídeo flagrou o momento em que um homem tenta imobilizar um jacaré e acaba sendo atacado também viralizou nas redes sociais recentemente.

De acordo com informações do site G1, o caso aconteceu na cidade de Itaitinga (CE). O vídeo gravado por moradores do Bairro Ponta da Serra mostra o momento em que ele é mordido no pé.

Apesar do susto, o homem não teve ferimentos graves. O animal foi capturado e encaminhado para um quartel.

No momento do ataque, o jacaré estava amarrado a um poste e não estava ferido.

Os bombeiros alertam que a população não deve se aproximar nem tentar conter animais silvestres encontrados em área urbana ou no habitat. Confira registro: