VÍDEO: Mulheres dançam juntas em festa e acabam caindo dentro de fossa, na Bahia; veja

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra quando sete mulheres dançam juntas ao som da música “Tem Cabaré Essa Noite”, de Nivaldo Marques e Nattan, durante uma festa de aniversário em Alagoinhas, na Bahia. Elas não esperavam, no entanto, que a empolgação faria com que o piso cedesse e elas caíssem dentro de uma fossa (veja as imagens abaixo).

juntas até o fim ✨😍 (do poço pic.twitter.com/4C8vw6mV29 — Esquizy (@esquizopoc) September 25, 2022

O caso aconteceu no último sábado (2). O vídeo mostra quando as mulheres se abraçaram e começaram a pular juntas no quintal da residência. Em seguida, um buraco se abriu no chão e elas caíram lá dentro. Apesar do susto, ninguém se feriu.

“Estávamos na casa da minha bisavó, em Alagoinhas, no interior da Bahia. Era aniversário de uma tia minha . Minhas tias e minha mãe estavam dançando, e ninguém imaginava que tinha uma fossa ali. Elas já tinham dançado ali em cima antes, mas não tinham caído. Aí, naquele momento, elas caíram, abraçadas”, contou Laura Oliveira, de 15 anos, quem gravava as imagens, em entrevista ao site GShow.

Segundo a jovem, até que todas fossem retiradas do buraco, a tensão tomou conta dos presentes no aniversário. “Quando a fossa se abriu, eu fiquei muito nervosa, muito aflita. Na mesma hora, parei de gravar o vídeo e fui tentar salvar minha mãe. Quando elas saíram de lá de dentro, eu perguntei pra ela se podia postar o vídeo. Era uma forma de agradecimento a Deus. Foi um grande livramento.”

Foram os próprios parentes que tiraram as sete mulheres da fossa. “Elas ficaram lá dentro por uns 20 minutos. Não precisamos de ajuda de fora, de nenhum profissional, o povo da família ajudou todas a saírem. Tinha muito ferro ali, mas ninguém se machucou”, destacou Laura.

A adolescente disse que postou o vídeo em seu perfil no Tik Tok e, rapidamente, ele atingiu a marca de 2 milhões de visualizações. Mas as imagens acabaram banidas da plataforma. Mesmo assim, o caso já tinha viralizado e foi reproduzido em outras redes sociais.

LEIA TAMBÉM: