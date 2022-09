Vídeo mostra pescador levando surpresa de anaconda gigante; “estava nas minhas costas”

O canal “Pescador Criativo” que documenta pescarias e aventuras na natureza trouxe mais um vídeo que está fazendo sucesso. Só que dessa vez, a protagonista da gravação é a sucuri, também conhecida como anaconda.

A cobra que leva o titulo de a maior do Brasil, foi encontrada no rio Jari, que banha os estados do Pará e do Amapá, desaguando no rio Amazonas.

“Quando estava pescando atrás dos gigantes tucunarés e trairões do rio Alto Jarí, me deparei com essa cena... Cobra sucuri gigante logo atrás de mim, escondida nas pedras. Passei por ela e não percebi. Fiquei quase meia hora com elas nas minhas costas e não percebi. Agora posso dizer que nasci de novo”, escreveu o pescador junto ao vídeo.

Nas imagens, ele encontra o corpo da cobra entre as pedras. Como era das grandes, foi preciso sair em busca de onde estava a cabeça da cobra, que é encontrada com certo trabalho.

“Como que um animal tão grande desse consegue ficar escondido? Ela já percebeu que estou aqui”, disse depois de confessar que suas pernas tremeram de medo.

Confira o encontro com a cobra sucuri após 12 minutos de vídeo:

As sucuris podem viver no solo, água e subir em árvores. Na gravação, a cobra parece estar digerindo uma presa, um momento no qual fica mais vulnerável e precisam de tranquilidade.

É importante recordar que é crime tocar, perseguir ou caçar animais silvestres. O ideal é manter distancia do animal e, se necessário, entrar em contato com os bombeiros ou Ibama.

Recentemente, o guia turístico e ambientalista Vilmar de Oliveira Teixeira trouxe um encontro pacífico com uma sucuri no momento de acasalamento da cobra.

Ele faz sucesso no YouTube com o canal “Terra da Sucuri”, filmando os animais na região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, sem tocá-los ou ameaçá-los.

Uma das maiores e mais velhas sucuris que ele monitora ganhou o apelido carinhoso de “vovozona”.

Veja a seguir o encontro com esta gigante:

