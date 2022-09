Mulher invade quarto da sogra e descobre que teve suas fotos roubadas

Uma mulher grávida desabafou no Reddit, nesta terça-feira (27), após descobrir que sogra pegou as fotos de sua ultrassonografia de 12 semanas sem seu consentimento. De acordo com ela, foram diversas figuras levadas para casa.

A autora do relato conta que seus sogros foram visitar ela e o marido e as fotos desapareceram misteriosamente.

“Pedi ajuda para encontrá-las, mas simplesmente não estavam em lugar algum. Minha sogra ficou muito ansiosa para sair e isso não me caiu bem. Depois que foram embora, eu não conseguia parar de pensar nisso”, escreveu ela através do usuário u/throwawaystealingmil.

Almoço no domingo e flagrante

A mulher conta que certo domingo ela e o marido foram almoçar na casa de seus sogros. Contudo, ainda estava desconfiada sobre o paradeiro das fotos e resolveu investigar.

Segundo o relato, a mulher foi ao banheiro e aproveitou a brecha para entrar no quarto de seus sogros. Foi então que encontrou as fotos na mesa de cabeceira.

“Fiquei fumegando. Estávamos planejando dar a cada lado da família cópias das fotos e uma emoldurada (e dissemos a eles), mas é claro que ela só queria todas. A confrontei quando voltei e ela apenas disse ter pensado “que eles eram para ela”, o que é claramente uma mentira (eu pedi ajuda para encontrá-los chorando em voz alta e fiquei visivelmente chateada)”, desabafou.

A mulher relata não ter sido a primeira vez que a sogra possui uma atitude semelhante. Durante a confusão, o marido defendeu a esposa quando os sogros protestaram sobre ela ter bisbilhotado no quarto. Contudo, foi acusada de passar dos limites em relação a ter aberto as gavetas.

“Sei que não foi a coisa mais legal a se fazer, me arrependo de ter que me rebaixar ao nível dela, mas eu estava com tanta raiva”, finalizou o relato.

