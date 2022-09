Mulher compra pacote de salgadinho, mas o que tinha dentro não era apenas batata

Quando você compra um determinado produto, apenas espera que venha dentro o conteúdo que a embalagem promete, certo? No entanto, embora o aguardado por todos não são incomuns os casos em que uma pessoa adquire algo e tem uma surpresa com o recebido.

E para quem está curioso, o caso de uma mulher mexicana traz um exemplo do tipo e foi ilustrado em um vídeo divulgado no Facebook. No registro, ela mostrou que comprou um pacote de salgadinho, mas o que tinha dentro não era apenas a esperada batata.

Como se pode conferir na gravação, que foi compartilhada por Esther De La Rosa, é possível ver o pacote de batatas caído no chão de um veículo e junto um rato morto.

Diante do achado insalubre, agora a mulher cobra esclarecimentos da empresa Barcel, responsável pelo produto comercializado.

“Obrigado por compartilhar, por favor, não compre isso para seus filhos e, se comprar, verifique o pacote primeiro. Eu digo a eles que o saco foi lacrado. Quando a abri, lá estava o rato. Eu juro que isso é 100% real”, esclareceu.

Por fim, através dos comentários da publicação, a empresa em questão pediu mais informações do ocorrido para realizar a análise necessária.

Veja abaixo o vídeo divulgado na internet. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

Com informações do portal Publimetro Chile.

