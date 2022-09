Marido mentiu para impedir a esposa de ir ao casamento do irmão

Uma mulher ficou desolada depois de perder o casamento de seu irmão por conta do comportamento manipulador do seu marido. Segundo relato, compartilhado pelo The Mirror, o homem fingiu uma emergência de saúde para forçar a esposa a retornar para casa.

Conforme a publicação, feita pela mulher no Reddit, o marido estava passando por algumas questões de saúde dias antes do casamento e se aproveitou da situação para fingir uma emergência enquanto ela assistia ao casamento do irmão.

“Ele ficou doente bem na época do casamento do meu irmão e eu passei 24 horas por dia cuidando dele. Ele já pode se mover e se cuidar sozinho, mesmo ainda dependendo de algumas medicações”, conta a mulher.

“Ao saber que eu ia ao casamento do meu irmão ele teve um ataque e disse que eu não poderia deixá-lo sozinho. Disse a ele que ele já estava bem de saúde e que a irmã dele poderia lhe fazer companhia. Mas ele insistiu que eu deveria perder o casamento para ficar com ele”, conta a mulher.

“Fiquei extremamente magoada com a atitude ele e afirme que ele poderia sobreviver algumas horas sem mim, ele ficou de péssimo humor quando eu saí e disse que esperava que eu não voltasse para casa. Eu fui embora magoada, mas relevei por ele estar bravo com a situação”.

Ele decidiu mentir

Apesar da situação, a mulher seguiu com seus planos de assistir ao casamento do irmão, mas não esperava que o marido inventasse uma mentira para fazê-la voltar para casa.

“Recebi uma mensagem dele dizendo que caiu da escada e não conseguia se mexer, tentei ligar para ele e como ele não atendeu eu voltei correndo. Quando cheguei em casa não o vi na escada então gritei por ele apenas para encontrá-lo deitado na cama tomando um suco”.

“Fiquei extremamente irritada quando percebi que ele mentiu e ele disse que isso poderia ter acontecido de verdade além de começar a me culpar e a jogar as coisas por todo o quarto. Eu liguei para a irmã dele que, para minha surpresa, se virou contra mim e começou a me xingar!”, revela a mulher.

Leia também: Família se enfurece após jovem não ir ao casamento do irmão para ir ao da amiga

Desde o episódio em questão a mulher não teve mais contato com seu marido e segue extremamente magoada por ter perdido o casamento do irmão. Para os usuários do Reddit, ela deveria repensar o próprio casamento.

“Ele está dando diversos sinais de alerta! Provavelmente as coisas vão piorar cada vez mais e ele vai te fazer assumir os erros e problemas dele”, comentou uma pessoa.

“Sinto muito pelo que te aconteceu, mas seu marido é extremamente manipulador. Se eu fosse você procuraria a ajuda de um advogado”, finalizou outra.