Homem se casa pela 53ª vez e diz que está procurando o ‘par perfeito’

Apelidado de “polígamo do século”, Abu Abdullah, um homem de 63 anos, já se casou 53 vezes ao longo de sua vida e após suas diversas experiências amorosas agora afirma que quer ter “estabilidade”, com apenas uma mulher, que seria o seu “par perfeito”.

Segundo informações levantadas, o idoso se casou pela primeira vez quando tinha apenas 20 anos, e desde então passou por diversos relacionamentos, com as mais distintas esposas, algo que ele planeja mudar agora.

Para Abu, os múltiplos casamentos tinham o objetivo de encontrar finalmente a sua amada ideal, algo que segundo ele indica, teria acontecido recentemente e que será o que sempre andou buscando. “Quando me casei pela primeira vez, não planejava me casar com mais de uma mulher porque estava me sentindo confortável e tinha filhos”, afirmou.

Não deixe de ler estas notícias de nosso site:

Alguns casamentos duraram apenas uma noite

Embora tenham sido realizados de modo tradicional, nem todos os casamentos duraram por um longo período. Abdullah explicou que algumas destas uniões formais duraram apenas uma noite. Ele não especificou a quantidade de relacionamentos que se enquadram neste período.

De toda forma, agora ele afirma que encontrou uma esposa que atende todas as suas necessidades e que promete ser a única.

+ Aproveite a oportunidade e confira também estes conteúdos de nosso site: