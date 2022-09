Homem expulsa a própria mãe de sua casa após ela chamar a nora de ‘desprezível’

Um homem precisou expulsar sua mãe de casa depois que ela decidiu ofender a ele e sua esposa quando pediram ajuda com seu filho, que tem apenas seis meses de idade. Em um post anônimo feito no Reddit, ele conta que foi a primeira vez que sua mãe teve contato com o neto.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem conta que recentemente convidou sua mãe para conhecer o neto, que tem seis meses, mas as coisas saíram do controle durante a visita da mulher.

Durante a visita, sua esposa pediu ajuda da sogra para ajudá-la a lavar as roupas do bebê. “Somos de famílias muito diferentes e sei que ela ofendeu minha mãe sem querer”.

“No mundo ideal da minha mãe é completamente inaceitável pedir esse tipo de coisa para um convidado. Já na família da minha esposa, que são sempre muito próximos uns dos outros, isso é comum. Todos se ajudam”.

Ele flagrou a mãe falando mal de sua esposa!

Após o pedido da esposa de seu filho, a mulher cedeu e ajudou a lavar as roupas do neto, mas ela se sentiu incomodada com a situação.

“O namorado da minha mãe foi com ela na lavanderia e o peguei perguntando por que minha esposa pediu a ela para lavar a roupa do bebê e por que ela estava fazendo isso. Minha mãe disse que ficou quieta para não brigar comigo”.

“O namorado dela ficou incomodado com isso e perguntou se minha mãe pediria o mesmo para a mãe dele em uma situação similar e ela disse que não porque ‘não é um lixo’”.

Cansado da conversa, ele entrou na lavanderia e confrontou sua mãe pelas palavras: “Ela jogou as roupas em mim e disse que eu posso lavar pois não é a casa dela e ela não foi responsável por trazer um bebê ao mundo”.

“Eu disse que ela ultrapassou todos os limites e a mandei sair imediatamente da nossa casa, pois ela não é metade da mulher que minha esposa é. Minha mãe disse que somos um lixo e contou sua versão para toda a família, que passou a nos criticar”.

Para os usuários do Reddit, eles agiram corretamente: “Não visite uma casa com um bebê se você não pretende ajudar os pais com a criança!”.

“Acho que também sou um lixo, pois gosto de lavar roupas, pratos, varrer, esfregar, dobrar roupas e tudo mais quando visito as pessoas. Trata-se de ajudar quem você gosta”, finalizou outra.