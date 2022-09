Ele revidou as atitudes grosseiras dos vizinhos e se tornou um ‘vizinho infernal’

Um homem foi criticado depois de decidir “se vingar” de seus vizinhos respondendo as atitudes “irritantes” deles com ações igualmente incômodas.

Ele decidiu revelar sua história por meio de uma publicação no Reddit, e teve o relato compartilhado pelo The Mirror. De forma anônima ele listou uma série de “travessuras” que aprontou para “pagar o vizinho com a mesma moeda”.

“Eu e minha esposa compramos uma casa há 5 anos, em um bairro tradicional. É tranquilo por aqui e moramos ao lado de um casal de idosos na faixa dos 60 anos”.

“No começo eles eram legais e receptivos, um pouco arrogantes. Depois de um tempo começaram a fazer comentários sobre minha grama, meu carro e até mesmo questionaram a posição de nossas plantas no quintal da frente afirmando que estavam sofrendo com blocos de gelo na entrada de seu quintal por causa da formatação do nosso”, conta o homem.

“Segundo ele, o erro foi meu e eu que deveria arrumar a situação”, comenta o homem incrédulo.

Eles passaram por uma série de problemas

Em seu relato ele explica que as tensões começaram a aumentar quando eles adotaram um filhote logo no começo da pandemia. “Eles não ficaram felizes com isso. Durante o treinamento do cão eu esqueci de fechar a janela de casa e ele foi extremamente vocal durante 20 minutos, latindo e uivando”.

Após receber diversas reclamações dos vizinhos, ele decidiu deixar de se importar. “Desde o dia que ela reclamou da música que eu escutava enquanto pendurava as luzes de Natal, eu não quero mais saber de nada”.

“Não tenho sido um vizinho atencioso e não estou infringindo nenhuma lei, mas estou fazendo coisas que incomodam. Tomo sol no deck, faço festas com karaokê e em algumas ocasiões até mesmo uso minha estação de marcenaria para fazer alguns trabalhos do lado de fora de casa”.

Para os usuários do Reddit, ele está agindo errado em tentar devolver as atitudes do vizinho com ações igualmente irritantes. “Vocês dois parecem ser extremamente horríveis”, comentou uma pessoa.

“Talvez você precise refletir sobre o que está fazendo em sua vida já que fazer outra pessoa infeliz está te deixando feliz”, finalizou outra.