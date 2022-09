Ele expulsou a namorada de casa depois que ela deu parte do jantar para seu cão

Uma mulher foi duramente criticada por alimentar seu cachorro com sobras de um jantar romântico cuidadosamente preparado por seu companheiro, sem nem mesmo pedir sua permissão.

Segundo relato feito no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, a mulher estava aproveitando de um encontro romântico com seu namorado, quando decidiu servir alguns pedaços de carne e legumes do jantar para seu cão.

“Ele fez um assado e alguns legumes para o jantar. Terminei meu prato antes dele e levei a louça para a cozinha. Ainda tinha metade do assado e estava perto da hora de dar a comida para meu cachorro, então peguei alguns pedaços de carne e uns vegetais crus para ele”.

“Eu abri a porta para colocar o prato para meu cachorro, meu namorado se levantou, pegou o prato, foi na cozinha e voltou com ele embrulhado em papel alumínio. Além disso, ele me mandou ir embora pois ‘aquilo não era comida de cachorro’”.

Ele se sentiu desrespeitado

Segundo a mulher, ao questionar o companheiro sobre o motivo do pedido para ela ir embora, ele afirmou ter preparado o jantar para o casal, e não para que ela servisse as sobras para o cachorro.

“Ele disse que eu deveria ter pedido antes de me servir, pois ele usaria as sobras da refeição. Eu saí, mas antes disse a ele que a refeição foi feita par todos nós e que ele sabe como eu costumo alimentar meu cachorro e, por isso, sabia que eu poderia usar as sobras da forma que quisesse”, comentou a mulher.

Em uma atualização, ela conta que o namorado terminou o relacionamento com ela pois não conseguiu “lidar com seu comportamento de tomar decisões sem comunicá-las antes”.

Para os usuários do Reddit, o namorado da jovem agiu corretamente ao terminar a relação: “Ele fez um jantar especial para você e você pegou parte do jantar para seu cachorro. Você deveria ter levado comida de cachorro para seu cachorro”.

“Você nem ao menos se deu ao trabalho de perguntar se ele se importaria com sua ação! Você não tem direitos sobre a comida que não pagou ou cozinhou”, comentou outra pessoa.