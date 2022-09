Convidados tentam ‘passar a perna’ em noivos e quase se dão mal

Uma noiva ficou completamente furiosa depois de descobrir que seus convidados tentaram “burlar suas regras” e reservar um chalé no local de seu casamento por conta própria. Segundo ela, eles não ficaram contentes em saber qual seria sua acomodação para o grande dia e exigiram uma maior.

Contando sua história no Mumsnet, a noiva explica que está tendo problemas para conseguir planejar a acomodação de seus convidados no local de seu casamento. Em seu relato, compartilhado pelo The Mirror, a mulher revela que recentemente descobriu que, apesar de seu planejamento meticuloso, alguns convidados do seu lado da família tentaram “passar a perna” nos organizadores.

De forma anônima ela conta que se casará em um local que era utilizado como um acampamento de férias, mas que foi remodelado para ser um lugar de celebrações com acomodações para os convidados.

“A acomodação atende menos da metade dos nossos convidados, então tentamos encaixar as famílias da melhor forma possível. Por isso não acomodamos uma família de 2, 3 ou 4 pessoas em espaços que comportam 6 ou mais”.

“As acomodações vão desde chalés com uma maior quantidade de camas, até pequenos trailers, mas tudo moderno e extremamente aconchegante”, revela a noiva.

Um grupo de familiares não ficou contente

Continuando seu relato, a mulher levou meses para conseguir fechar seu planejamento de forma a acomodar o maior número possível de pessoas nos quartos disponíveis no local.

No entanto, um grupo de familiares não ficou contente ao saber sobre suas acomodações e decidiu agir por conta própria, e pelas costas dos noivos.

“Uma família do meu lado não gostou de ficar com um dos trailers maiores e pediram por um chalé, mas disse que não teria condições de tirar duas famílias de 1 chalé para acomodar eles com camas vagas”, explica a noiva.

Por conta disso, eles decidiram procurar outra acomodação por conta própria, mas antes tentaram reservar o chalé sem a permissão do casal. “A família ligou para o local e tentou reservar o espaço que eu disse que não estaria disponível pois significaria tirar a acomodação de outras pessoas”.

“Por sorte não permitiram a reserva, mas se permitissem eles teriam arruinado toda minha organização” finalizou a noiva.

Para os usuários da plataforma, a noiva está agindo corretamente: “Seus parentes estão exagerando. Você explicou a situação e eles preferem deixar outras pessoas sem acomodação para terem um outro local para dormir”, comentou uma.

“Eu enviaria uma mensagem pedindo para eles confirmarem se vão ou não usar a acomodação oferecida, assim já dá para realocar para outra pessoa”, finalizou uma segunda.