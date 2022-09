Em um enfrentamento selvagem, um vídeo flagou uma fêmea brigando com um macho no Pantanal.

O flagrante foi compartilhado no Instagram pela página @pantanaljaguarcamp recentemente.

‘Combate entre onças’: em enfrentamento selvagem, fêmea briga com macho no Pantanal; confira vídeo

No vídeo, é possível ver o combate entre os animais, que aparentemente não durou muito tempo.

“Uma interação de casal de onças durante o passeio de barco da pousada Jaguar Camp”, informou na postagem.

O momento, captado na região de Porto Jofre, viralizou nas redes sociais recentemente. Confira vídeo:

Vídeo flagra momento em que homem tenta imobilizar jacaré e acaba sendo atacado

Em outro registro impressionante, um vídeo flagrou o momento em que um homem tenta imobilizar um jacaré e acaba sendo atacado também viralizou nas redes sociais recentemente.

De acordo com informações do site G1, o caso aconteceu na cidade de Itaitinga (CE). O vídeo gravado por moradores do Bairro Ponta da Serra mostra o momento em que ele é mordido no pé.

Apesar do susto, o homem não teve ferimentos graves. O animal foi capturado e encaminhado para um quartel.

No momento do ataque, o jacaré estava amarrado a um poste e não estava ferido.

Os bombeiros alertam que a população não deve se aproximar nem tentar conter animais silvestres encontrados em área urbana ou no habitat. Confira registro: