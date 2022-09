Chá revelação tinge cachoeira de azul e faz casal se tornar alvo de investigação

Um casal de Tangará da Serra (MT), será investigado após utilizar uma substância azul para colorir a água de uma cachoeira durante um chá revelação realizado no último domingo, 25 de setembro. Na ocasião, eles celebraram a espera de seu filho.

O vídeo, que mostra o momento em que a Cachoeira Queima-pé tem suas águas tingidas de azul, foi publicado no Twitter e rapidamente fez com que o casal se tornasse alvo de diversas críticas na internet.

Conforme a Revista Crescer, a postagem original, realizada por convidados que participaram do evento, foi realizada e apagada no Instagram, mas o vídeo foi compartilhado por um perfil do Twitter.

Após a ampla divulgação das imagens, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema-MT) passou a investigar o caso, mas ainda não foi possível confirmar qual a substância utilizada para modificar a cor da água, bem como possíveis níveis de toxicidade do corante.

Um casal de Tangará da Serra (MT) decidiu tingir de azul uma cachoeira para anunciar que o filho que estão esperando é menino. Os vídeos publicados no Instagram foram apagados depois da repercussão negativa. pic.twitter.com/Kw4wRmg0Se — Lázaro Thor (@lazarothor1) September 26, 2022

Eles foram duramente criticados

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que a cachoeira, localizada atrás do casal, começa a ficar com a cor em uma tonalidade intensa de azul, revelando que o casal dará as boas-vindas a um menino.

Além da cachoeira, eles também utilizaram um sinalizador de fumaça com a mesma cor, confirmando o sexo do bebê.

No entanto, a atitude não repercutiu de forma positiva nas redes sociais, com diversas pessoas criticando a postura do casal: “A noção e o respeito ao meio ambiente passaram longe”, comentou uma pessoa.

“O chá revelação passou de apenas ‘brega’ para ‘brega e criminoso’, comentou outra.

Conforme divulgado pelo UOL, até o momento o casal não se manifestou sobre o assunto, enquanto a Sema-MT afirmou que irá notificar os proprietários do local para identificar os responsáveis pela alteração da cor da água da cachoeira.

Além disso, está sendo realizada uma investigação para identificação de possíveis danos ambientais.