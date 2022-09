Apaixonados entram na onda das figurinhas e fazem pedidos de namoro criativos; confira

Um jovem casal viralizou nas redes sociais após um vídeo publicado no TikTok. A gravação mostra um pedido de namoro que contou com a ajuda das figurinhas do álbum da Copa do Mundo para se concretizar.

O estudante de Direito, João Pedro Gonçalves de Oliveira, de 19 anos, pediu em namoro a estudante de Medicina Veterinária, Eduarda Bartolini de Souza Glória, de 18 anos, no dia 10 de setembro. A criatividade, porém, chamou a atenção e rendeu mais de 600 mil curtidas ao rapaz.

“Conheci a Duda na festa de aniversário do primo dela, em setembro de 2017. Começamos a nos interessar um pelo outro no período da Copa de 2018 e, em meados de novembro de 2018, ‘confessamos’ um ao outro o sentimento. Desde então estávamos orando e esperando um pelo outro, aguardando a hora ‘certa’ para iniciar um namoro (por questões de estudo, trabalho, maturidade e etc). Por termos começado a ter mais contato na Copa passada, época de álbum e etc, desta vez resolvemos montar o álbum juntos, e por isso, tive a ideia de fazer o pedido dessa forma”, disse João ao “G1″.

Assista ao vídeo fofo:

E não foi só João...

O jovem identificado no TikTok como Mat Ramos também resolveu se declarar à amada com a ajuda das figurinhas. Em um vídeo que já tem 105 mil curtidas, ele narra como usou a mania nacional para pedir a pretendente, Lórhyan Magalhães, em namoro.

Mat confeccionou uma figurinha especial após pesquisar na internet e, sob o pretexto de que “só se vive uma vez”, tomou coragem e partiu para a ação. Colocou o adesivo dentro de um pacotinho e esperou a garota abrir.

Ao se deparar com o pedido, Lórhyan levou um susto e ficou alguns segundos sem reação. Em seguida, começou a chorar e foi abraçada pelo mais novo namorado.

Veja o momento aqui:

