VÍDEO: Pai ‘compra’ figurinhas da Copa com imagens da família e reação do filho viraliza na web

O advogado Caio Sayeg, de 36 anos, que mora em São Paulo, decidiu surpreender seu filho, João, de 4, com um álbum de figurinhas da Copa do Mundo pra lá de especial. Ele “comprou” cromos que, ao invés das fotos dos jogadores de futebol, trazem imagens da própria família. Ao abrir os pacotinhos, o menino não escondeu a alegria em ver seus parentes e a reação viralizou nas redes sociais (veja o vídeo abaixo).

O vídeo, compartilhado no Instagram, já teve mais de 1 milhão de visualizações e mais de 113 mil curtidas.

Nele, o advogado mostrou a tática usada para obter as figurinhas especiais. Primeiro ele comprou pacotinhos originais vendidos pela editora Panini. Em seguida, abriu as embalagens com pequenos cortes e colocou lá dentro cromos que substituíam a foto de um jogador da Copa do Mundo por uma imagem de alguém da família. Depois, ele colou os pacotes novamente e levou para casa.

Ao ver as figurinhas, o menino caiu na risada. A reação dele encantou os internautas. “Vai ser uma das melhores memórias dele”, escreveu uma seguidora. “Genial, a risada dele é maravilhosa”, destacou outra.

Em entrevista ao site G1, Sayeg falou os motivos de criar o álbum especial para o filho. “Sempre tento fazer alguma surpresa para o João e o Rafa [o filho mais novo], porque para mim é importante aproveitar esse momento único da vida deles. Mas jamais imaginei que tanta gente fosse gostar da ideia”, disse ele.

“As figurinhas são de pessoas que estão tão distantes da gente que a minha ideia foi trazer para perto, para dentro da família, esse sentimento de valorização que muitas crianças têm depositado nos jogadores do álbum da Copa do Mundo”, destacou.

O pai disse, ainda, que não esperava tanta repercussão. “Acho que o que cativou a maioria das pessoas foi o sorriso dele e a forma simples com que a gente pode fazer a felicidade de uma criança sem gastar quase nada”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: