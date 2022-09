Vídeo mostra como cobra píton de quase 3 metros se enrola em homem; “nem toda caça termina bem”

O vídeo de um homem capturando uma cobra píton em uma disputa nada fácil se tornou viral recentemente nas redes sociais.

De acordo com o portal The Sacramento Bee, as imagens foram gravadas em Everglades, na Califórnia, onde estas cobras se tornaram uma espécie invasora que está dizimando a população de animais locais. Lá, a caça da píton é permitida e recompensada.

Quem publicou a gravação foi o caçador Mike Kimmel, mas quem agarra o animal de quase três metros de comprimento e precisa lidar com ele se enrolando completamente em seu braço, é um caçador novato não identificado.

Mesmo sendo segurada pela cabeça, a cobra consegue se enrolar em sua mão, pulso e antebraço; “Ela é forte”, diz o homem em vídeo.

“Nem toda caça ao python termina bem. Você nunca sabe o que vai encontrar e pode ser perigoso... Essas cobras se escondem tão bem que você poderia literalmente passar por uma delas ... e você não teria ideia”, explica Kimmel.

Confira o momento:

A píton é uma das cinco maiores cobras do mundo e pode atingir até 8 metros de comprimento. Ela é um animal original da Ásia, África, Oceania e Austrália, mas chegou no local após fugir de criadouros devido a um furacão e ser solta também por aqueles que já não queriam mais criá-las em casa.

Como não possui predador à altura e se reproduz tranquilamente, a população de pítons cresceu de forma descontrolada em Everglades e representa um perigo ao ecossistema.

Em 2020, um ataque de uma píton foi gravado e deu o que falar sobre a criação destas cobras em casa. A gravação foi feita pela equipe do Snake Catcher Victoria, que captura cobras na Austrália em segurança e as devolve para a natureza.

No vídeo, a vítima leva um bote da cobra, que se enrola completamente em seu braço. A cuidadora precisou ser auxiliada.

Thomaz Girotto, do canal “Bicho Paulistano” no YouTube, comentou as imagens e explicou sobre o ataque. Você pode conferir a seguir:

