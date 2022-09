Tubarão-branco de 4 metros mata banhista que estava na praia com água na cintura

Uma mulher de 39 anos morreu em minutos quando um enorme tubarão-branco surgiu de uma onda e a abocanhou em uma praia de Plettenberg Bay, na África do Sul, no último domingo, segundo o The Sun.

A sul-africana Kimon Bisogno aproveitava o final de semana com seu marido, o italiano Diego Milesi, de 40 anos, e sai filha, Luna, de apenas 5 anos. Os dois também estavam na água no momento do ataque e disseram que a água estava na altura da cintura deles, raso para o ataque de um animal desse porte.

Testemunhas disseram que o tubarão-branco aproveitou uma onda mais alta para se aproximar e efetuar atacar a mulher violentamente, em segundos. O mar ficou completamente tingido de vermelho no local e os banhistas fugiram correndo do mar. Milesi conseguiu agarrar a filha e correr par fora da água.

Em função da presença do enorme tubarão na praia e do risco que seria tentar efetuar o resgate, o serviço de salva-vidas foi acionado e o corpo da mulher foi encontrado boiando a 50 metros do local do ataque, já sem vida, com grandes marcas de mordida do animal por todo o corpo.

Segundo o The Sun, nos últimos 25 anos trinta e sete pessoas foram mortas em ataques de tubarão. Especialistas afirmam que as atividades dos tubarões na faixa litorânea entre Port Elizabeth e a Cidade do Cabo aumentam durante o inverno devido à corrida anual da sardinha, quando milhares de peixes desta espécie buscam as águas frias da região pra desovar, provocando uma corrida entre os predadores.

MORTE RÁPIDA

De acordo com os especialistas, vítimas de ataques d tubarão-branco morrem rapidamente de hemorragia devido aos cortes profundos feitos pelos dentes afiados do animal, levando a uma parada cardíaca.