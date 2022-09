Tatuagem infectada quase faz jovem perder a perna

Uma mulher ficou correndo risco de vida depois que uma grande tatuagem, feita em sua coxa, infeccionou completamente. Segundo Shyann Johanneson, apenas quatro horas depois de fazer o desenho ela começou a sentir fortes dores no local e percebeu alterações no odor e na textura de sua pele.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, de 26 anos, revela que a dor se tornou ainda mais intensa que as dores do parto, a deixando impossibilitada de se mover por aproximadamente 24 horas.

“O tatuador acabou com a minha perda, ela literalmente estava apodrecendo diante dos meus olhos, eu cheguei ao ponto de achar que ia morrer por causa daquilo”.

“Assim que cheguei ao hospital eles disseram que eu estava com sepse e que talvez fosse necessário fazer um enxerto de pele porque a situação era bem grave. O cirurgião plástico disse que os pigmentos penetraram muito fundo na pele e fizeram meu corpo rejeitar a tinta, que acabou alcançando a corrente sanguínea”, revela a jovem.

Segundo ela, caso sua reação de ir ao médico tivesse demorado um pouco a mais, talvez ela não fosse capaz de contar sua história.

Ela quase perdeu a perna

Continuando seu relato, Shyann revela que foi mantida no hospital com antibióticos intravenosos ao longo de 48 horas. Após esse período ela precisou retornar a cada três dias para trocar os curativos e avaliar a necessidade de fazer um enxerto.

“Por muito tempo eu senti vergonha de usar shorts, mas não conseguia colocar uma calça ou qualquer coisa para esconder a feria por causa da dor”, conta a mulher.

Por sua vez, o tatuador afirmou que a culpa da infecção foi pelo fato de a jovem ter utilizado um creme anestésico antes do procedimento, o que ela alega ter feito anteriormente em outras tatuagens que cicatrizaram sem problemas.

Após diversos contatos com o tatuador, o homem concordou em devolver parte do valor pago por ela, mas desapareceu e a bloqueou das redes sociais. Com isso, Shyann foi forçada a buscar apoio jurídico e se surpreendeu ao descobrir que o tatuador não tinha os registros necessários para desempenhar a função.

“As cicatrizes são horríveis e parece que comecei uma remoção a laser. Minha pele também está extremamente fina e estou com medo de fazer qualquer coisa para tentar melhora a aparência”, afirma a mulher.