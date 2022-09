Sogra vê sua festa de aniversário se transformar em ‘apresentação’ para o neto

Uma mulher ficou preocupada com seu relacionamento com a mãe de seu companheiro depois de um mal-entendido sobre uma festa de aniversário. A festa, que deveria comemorar mais um ano de vida da sogra da mulher, acabou sendo transformada em um ‘chá de apresentação’ do primeiro filho do casal.

Conforme publicado pela mulher no Reddit, sua sogra recentemente fez aniversário e deveria celebrar a ocasião com amigos e familiares em uma festa organizada pela mãe dela. No entanto, o relacionamento entre mãe e filha não é dos melhores e agora acabou também impactando no relacionamento dela com o filho, a nora e o neto.

“A mãe da minha sogra e ela tem um relacionamento instável, mas ainda assim a mãe dela decidiu fazer uma festa para comemorar seu aniversário e convidou diversas pessoas da família, veio gente até mesmo de fora da cidade”.

“Eu achei estranho porque não parece ser algo que minha sogra gostaria, mas desconfiei ainda mais quando a avó do meu marido começou a comentar sobre como a família estava animada para conhecer meu filho e como elas vieram justamente para fazer isso, e não para comemorar o aniversário da minha sogra”.

As coisas saíram do controle

Ao descobrir as verdadeiras intenções de sua mãe, a sogra da mulher ficou completamente irritada e afirmou que não iria comparecer mais à festa. Ela então bloqueou a todos e não entrou em contato com mais ninguém da família.

“Meu marido está em pânico tentando conversar com a mãe, ele tentou até mesmo envolver suas irmãs, mas eu preferi não me envolver. Recebi algumas mensagens desagradáveis me ofendendo e acho que pode ser do padrasto do meu marido ou de suas irmãs. Eu achei que a festa seria cancelada e não pensei mais nisso”.

“No meio da tarde de sábado, quando aconteceria a festa, recebi uma ligação da avó dele dizendo que todos estavam nos esperando na festa. Fiquei confusa e disse que achei que a festa tinha sido cancelada. Ela afirmou que já estava pago e que comemorariam sem minha sogra”, revela a mulher.

“Quando eu disse que não iria ela ainda tentou jogar a culpa de tudo em mim e disse que todos queriam conhecer meu filho, eu falei que não seria naquela ocasião já que era para ser o aniversário da minha sogra e não a apresentação do meu filho”, finaliza a mulher, que foi considerada “rude e egoísta” pela avó do marido.

Para os usuários do Reddit, ela fez bem em se manter neutra na situação: “Que bom que você não caiu nas armações dela. Espero que sua sogra saiba que vocês não participaram disso”, comentou uma pessoa.

“Isso é muito drama para uma família só! Se a avó do seu marido está dando festas apenas para mostrar o bisneto, então ela precisa arrumar mais alguma coisa para fazer”, comentou outra.