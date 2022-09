Por suas tatuagens e modificações corporais, ela foi acusada de ‘adorar o diabo’

Uma mulher afirmou que sua aparência, extremamente modificada, a está levando a ser alvo de comentários preconceituosos. Segundo Sarah Castillo, o fato de ter 85% de seu corpo tatuado já levou algumas pessoas a chamá-la de “adoradora do diabo”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, de 28 anos, trabalha como tatuadora e modelo no Texas, EUA. Além de possuir mais de 85% do corpo tatuado, Sarah também tem modificações em suas orelhas, tatuagens nos olhos, escarificação na testa, diversos piercings espalhados pelo corpo e implantes de silicone nas testas e seios.

Sua paixão por modificações corporais começou cedo, aos 14 anos, quando ela tatuou o nome de seu irmão, provocando diversas reações em sua mãe, que é uma pessoa “extremamente religiosa” e “desaprova completamente seu novo visual”.

“Sinto que meu visual, como um todo, é cativante. As pessoas me olham e não sabem como reagir, sendo que algumas até mesmo tentam esconder suas reações. Eu realmente aprecio as pessoas que falam comigo e dizem que admiram meu visual. É a parte mais divertida”.

Ela precisou aprender a lidar com os comentários

Conforme o relato de Sarah, ao longo dos anos ela precisou aprender a lidar com diversos tipos de comentários referentes ao seu visual. “Gosto quando me dizem que pareço uma fada ou uma personagem de um filme de fantasia. Tem também que diz que eu não seria eu se não tivesse as modificações”.

“Eu acho que isso é uma verdade pois eu não seria eu mesma sem meu visual único, que combina com a minha personalidade única”.

Sarah também revela que, em alguns casos, as pessoas também têm impressões erradas sobre ela por conta de sua aparência. “As pessoas acham que eu sou satânica ou má, e eu não sou nada disso. Não sou uma adoradora do diabo e não entendo esses julgamentos por causa da minha aparência”.

“Minha mãe é religiosa e até hoje não concorda com minha aparência, mas reconhece que eu trabalho de forma legítima e que sou uma boa pessoa. Meus amigos sempre me acharam louca, então eles não se surpreendem com as modificações”.

“Eu só quero que as pessoas saibam que não tem problema ser você mesmo. Faça o que te faz feliz pois nós vivemos somente uma vez. Se a modificação corporal te ajuda a se expressar, então pesquise muito bem como e onde fazer”, finaliza a jovem.