Condenada pela justiça, uma galesa terá que pagar quase R$ 5 mil (valor em conversão) por sessões de ‘sexo selvagem’ que irritavam os vizinhos.

Como detalhado pelo site The Sun, os vizinhos reclamavam do barulho constante: “tudo era um pesadelo”.

Após uma advertência, as reclamações continuaram e monitores de ruído foram instalados na casa vizinha, comprovando o descontrole constante.

Processada na justiça, mulher é obrigada a pagar multa por sessões de ‘sexo selvagem’ que irritavam os vizinhos

Um vizinho disse: “No começo parecia um filme pornô explodindo do quarto do andar de cima. Mas então as pessoas perceberam que era realmente real”.

“Foram enviados vários avisos - mas nada aconteceu. Só esperamos que a decisão do tribunal acabe com tudo agora.”

Em uma audiência no Tribunal de Magistrados de Wrexham, Morgan, de 41 anos, admitiu quatro crimes.

Todos eles relacionados ao não cumprimento de um aviso de redução exigindo que ela parasse o ruído “criado por vocalizações claramente audíveis relacionadas a fazer amor e conversas altas tarde da noite e no início da manhã”.

Segundo o site, o conselho reconheceu o direito a uma vida sexual saudável, mas foi solicitada a devida consideração pelos vizinhos por causa das paredes finas.

O promotor do caso acrescentou: “A senhora Morgan teve ampla oportunidade de resolver a situação.”

Texto com informações do site The Sun