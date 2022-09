Homem sente ‘inveja’ de gatos após animais receberem carinho de namorada: ‘O deixa desconfortável’

Um relato do Reddit viralizou nesta segunda-feira (26), após uma usuária da plataforma revelar que seu namorado possui inveja de seus gatos. Através do perfil u/AdventurousCandle576 na plataforma, ela iniciou dizendo:

“Tenho dois gatos, eles são gatos incrivelmente afetuosos com dois anos de idade. Estou namorando River há alguns meses. Ele sabe que eu tenho gatos”, iniciou ela.

De acordo com o relato, certo dia ambos estavam na casa da mulher. O gato dela passou a ronronar perto de um saco de guloseimas. Como forma de carinho, a dona usou uma voz doce para se comunicar com o pet, chamando-o de “amor”.

“Subimos e meu namorado disse que era meio assustador eu chamar meu gato de ‘amor’ e que isso o deixa desconfortável”, desabafou ela.

Desconforto com declaração

Aquela não teria sido a única experiência no dia. Enquanto eles comiam, um outro gato pulou na cadeira e começou a ronronar e se esfregar na mulher. Em seguida, a dona passou a acariciá-lo enquanto comia.

Ao ver a cena, o namorado se incomodou e pediu para ela parar. Irritada, a mulher disse ao namorado que ele estava sendo ridículo.

“Posso ter sido um pouco rude, mas ele disse que estou passando muito tempo com meus gatos e que a maioria dos cães não é tão irritante quanto meus gatos. Eu me senti um pouco ofendida”, finalizou o desabafo.

Alerta no fórum

Após comentar o episódio, diversos internautas alertaram a mulher sobre o comportamento do companheiro.

“Seu namorado está levantando algumas bandeiras vermelhas aqui. Que tipo de adulto é ameaçado e tem ciúmes de gatos?”, questionou um usuário da rede, com o comentário mais votado.

“Eu talvez me perguntaria se ele é o cara certo para você ou não. Arranje um cara que ficaria feliz em receber uma caneca de pai de gato de você”, escreveu outro internauta.

