Homem exige pagamento após ‘prever’ que a namorada teria um aumento de salário

Uma mulher está perplexa com as alegações de seu companheiro que afirma ter uma “capacidade sobrenatural de sonhar com as coisas antes que elas aconteçam”. No entanto, para ela, as previsões do namorado não são mais do que consequências de ações tomadas anteriormente.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher conta que foi pega de surpresa depois que o namorado pediu a ela uma parcela de seu aumento salarial, uma vez que ele “fez uma previsão” sobre sua conquista.

“Namoramos há 7 anos e ele tem o que chama de ‘habilidade sobrenatural’. Ele sonha com coisas que acabam acontecendo e ele afirma poder ‘prever o futuro’. Uma vez ele sonhou que eu ganhava um carro novo e dois meses depois eu comprei um carro novo, para o qual eu estava economizando há um tempo”.

“Outro exemplo foi que ele disse que sonhou com um novo amigo na minha vida, ele estava falando sobre o cachorro que eu adotei em julho. Suas previsões são todas sobre coisas normais e que acontecem depois de algumas ações e decisões que tomamos”, conta a jovem.

Ela foi pega de surpresa

Segundo a mulher, recentemente ela recebeu um grande aumento salarial após seis anos de trabalho na mesma empresa. “Fiquei feliz por poder reformar algumas partes da casa de uma forma que eu sempre quis. Quando disse para meu namorado ele pediu para ‘reservar’ uma parte do dinheiro para ele”.

“Fiquei confusa e não entendi o motivo, ele então disse que já sonhava com o aumento antes de ele acontecer. Eu disse que ele nunca tinha me contado. Ele ficou chateado e disse que não contou por eu sempre ‘tirar sarro’ dele”, conta a mulher.

“Eu recusei e disse que não faria isso! Disse que preferia economizar para reformar a casa. Nós brigamos e ele foi para a casa de um dos amigos que disse que eu o trato de uma forma terrível! Eles disseram que ele não pediu muito pela ‘ajuda’ e que eu deveria reconsiderar isso”.

Para os usuários da plataforma, ela está certa em sua decisão. “A maneira como ele age com você é abusiva! Você não merece ser desrespeitada dessa forma”, comentou uma pessoa.

“Acho que ele quer te enganar. Peça a ele para prever a data que o relacionamento de vocês irá terminar e reconsidere esse relacionamento”, comentou outra pessoa.

“Seu aumento ia acontecer com ou sem ele. Ele não merece créditos por isso”, finalizou outra.