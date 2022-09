Ela descobriu que mesmo com seus pedidos, o vizinho continua usando sua torneira

Uma mulher está preocupada com um antigo acordo realizado entre o morador da casa acima da sua e o antigo proprietário de sua casa. Segundo ela, os dois tinham um acordo por meio do qual o homem podia utilizar a torneira do quintal dos vizinhos sem pagar ou pedir autorização para isso.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi até o fórum online Mumsnet para compartilhar com os usuários da plataforma sobre sua situação e pedir conselhos sobre como lidar com o ocorrido.

Em seu relato ela revela: “Eu acabei de comprar minha casa, é um sobrado que fica em no térreo de um pequeno prédio e tem um jardim dividido em duas partes com o sobrado que fica acima do meu”.

“Antigamente, o morador do sobrado de cima era amigo das pessoas que moravam onde estou morando e eles nunca precisaram se preocupar em delimitar o espaço do jardim e coisas do tipo. Como temos uma torneira externa na nossa área do quintal, o antigo dono não se importava que os demais moradores utilizassem a água a partir dela”.

Ela está cansada dessa situação

Preocupada com o uso excessivo da água por parte dos vizinhos, a mulher revela: “Historicamente, os moradores da casa de cima usam essa torneira para regar sua parte do jardim e todas as despesas são cobradas do mesmo medidor de água.

“Estou sendo irracional em pedir a eles que parem de usar a torneira pois não posso, e não quero, pagar pelo valor de água que eles estão usando?”, questiona a mulher.

Em pouco tempo diversas pessoas decidiram compartilhar seus conselhos e sugestões na postagem da mulher. “Certamente você deve dizer a eles que irá instalar um medidor separado caso eles insistam em continuar utilizando a torneira”, comentou uma pessoa.

“Diga a eles, de forma amigável, que você está colocando medidores de água separados na casa e que não pode pagar a água utilizada por eles na torneira do quintal”, sugeriu outra pessoa.

Grata, a mulher retornou: “Obrigada a todos pelas respostas e pelo apoio. Estou tentando achar uma forma de falar isso sem sacanear meus vizinhos, mas também não quero precisar lidar com contas cada vez maiores”.