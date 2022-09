Ela culpou a cunhada pelo divórcio e arrumou uma grande confusão

Uma mulher afirma que a grande culpada pelo término de seu segundo casamento foi a irmã de seu marido. Segundo relato, as atitudes da cunhada e a forma como a família reage a elas foram determinantes para o término da relação.

Desabafando sobre sua história no Reddit, e pedindo a opinião dos usuários da plataforma, a mulher afirmou que nunca teve um relacionamento amigável com a irmã de seu companheiro, o que acabou afetando o relacionamento do casal.

“Ninguém presta atenção aos comportamentos tóxicos dela, principalmente nas acusações que ela faz contra mim. Para eles é suficiente o fato dela ser atraente e ganhar um bom dinheiro para manter sua casa”, conta a mulher.

“Ela fica irritada com tudo e se você se inspirar nela para algo, ela te acusará de plágio. Além disso, ela está encorajando meu marido a entrar na justiça para pedir a custódia total dos nossos filhos e convenceu a minha enteada (filha dele), de que eu sou uma pessoa extremamente ruim”.

Ela começou uma grande confusão

Segundo seu relato, o relacionamento com a enteada foi um ponto delicado em que a cunhada insiste em tocar, já que ela tem um bom relacionamento com a enteada dela e “faz questão de demonstrar isso”.

No entanto, as coisas complicaram quando ela decidiu “dar adeus” à família do companheiro antes de finalizar o processo de divórcio. “Durante o jantar a irmã dele começou a falar de seu casamento e a família toda ficou animada, eu disse a ela que era egoísta da parte dela falar disso quando eu e seu irmão estávamos passando por um divórcio”.

“Ela disse que ia falar sobre o que eu quisesse e que eu estava ali porque quis. Não aguentei e respondi dizendo que ela tem sorte de só ter uma enteada porque ela não seria uma boa mãe e ficaria irritada se o filho tivesse semelhanças com ela. Ela começou a chorar e saiu da sala, foi o bastante para toda família virar pra cima de mim”.

“Falei a eles que durante todo meu casamento ela me maltratou, mas que sempre tentei me aproximar dela apesar disso. A mãe dela disse que foi minha culpa e que eu fiquei obcecada por ela a deixando desconfortável e com problemas de saúde mental. Ela faz piadas xenofóbicas com hispânicos, ofende os outros constantemente e tende a ser agressiva com quem se inspira nela”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela está completamente errada em suas atitudes, mesmo que as da cunhada sejam igualmente ruins. “Você querer ir ‘dar adeus’ a eles a torna errada nessa história. Fica claro que estava querendo começar uma briga”.

“Parece que ela tem um comportamento ruim, mas parece que você realmente ficou obcecada com isso. Da mesma forma como ela não é o centro do universo da família, você não é o centro do universo dela”, comentou outra pessoa.