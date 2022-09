Ela descobriu que o namorado teve um filho escondido dela!

Uma mulher ficou completamente fora de si ao descobrir que descobriu que o ex-namorado estava vivendo com duas mulheres. Segundo relato, ela soube da segunda família do homem quando uma de suas amigas encontrou fotos dele comemorando o nascimento de seu filho.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher compartilhou sua história por meio de uma postagem feita em seu TikTok. De forma descontraída, a mulher conta como seu ex-namorado reagiu ao ser confrontado sobre sua “família secreta”.

“Oloshi e eu estávamos juntos há três anos e meio. Era um lindo dia de primavera quando eu fiz o jantar e o convidei para vir até aqui. Enquanto ele estava a caminho eu recebi uma mensagem de uma amiga me mostrando uma foto e perguntando se não era meu namorado”, conta a mulher.

“Eu fiquei chocada e decidi olhar o Instagram que minha amiga me mandou e dei de cara com uma foto do meu namorado e da mãe de seu filho com roupas combinando com a decoração da festa. Como na mesa existia um letreiro escrito ‘Baby Smith’ eu logo presumi que o nome do bebê será Smith”, conta a mulher.

Ele não estava escondendo a história sozinho

Continuando sua história, a mulher revela que procurou pelo melhor amigo de seu companheiro logo após ver as fotos e o questionou sobre a festa em questão já que ele é dono de uma empresa de decoração. Com a confirmação, ela então decidiu colocar o namorado contra a parede assim que ele chegou para o jantar.

“Eu abri a porta e voltei para a sala e ele ficou me esperando dar um beijo de boas-vindas”, conta a mulher que em seguida começou a questioná-lo sobre o dia da festa.

“O fiz contar toda sua história e depois mostrei a ele a foto. Ele ficou encarando a imagem como se fosse algo de outro mundo e começou a dizer que quem me mostrou aquilo não queria a nossa felicidade. Ele disse que apenas foi um convidado da festa”.

Após um tempo ela conseguiu confirmar a paternidade do menino e decidiu encerrar o relacionamento com o homem, ação que foi aplaudida pelos seus seguidores do TikTok.

Por sua vez, os seguidores da mulher também não perderam tempo em comentar o vídeo: “Ele estava tentando elaborar uma nova mentira”, comentou uma pessoa.

“Eu não aguentei ao ouvir que o nome dele estava na certidão de nascimento do bebê”, comentou outra.