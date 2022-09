“Só para maiores de 18 anos”: empresa lituana lança salgadinho sabor vagina

Quando você para e pensa que já viu de tudo na vida, surge um anúncio que te lembra que sempre tem alguém com uma ideia estapafúrdia para te deixar que queixo caído.

E dessa vez, essa ideia veio da Lituania, onde uma empresa está chamando a atenção na web por lançar um salgadinho, comercializado em saquinho, no estilo batatas fritas, mas com um sabor para lá de inusitado: VAGINA.

Na camapanha de divulgação, a companhia Chazz cita pesquisas feitas no mundo Toto que dizem que a geração millenial faz sexo três vezes menos do que as gerações anteriores e por isso lançou um produto que pode ajudar a resolver o problema.

A embalagem mostra uma mulher de roupas íntimas sentada em um monte de batatinhas e ao lado, em letras maiúsculas, está escrito: “18 anos +. Somente Adultos”, e “Edição Limitada”, deixando claro a fatia de público que pretende atacar.

No anúncio do produto, a marca Chazz garante que se produto tem “sabor único para pessoas valentes e livres. Depois de prová-lo, você se lembrará de suas aventuras de amor mais loucas, seu primeiro amor verdadeiro e talvez até perca sua virgindade oral.”

A empresa defende que é inacreditável que a nova geração escolha as mídias sociais em vez do namoro e sexo real e está levando o resultado dessa pesquisa para o “lado pessoal”.

Por enquanto, o “salgadinho de Vagina” está disponível para comercialização apenas na Europa, com limitação de compra para adultos, ou seja, assim como as bebidas, os jovens terão que se identificar para comprá-lo e o preço estimado de venda é de 9,99 euros (cerca de R$ 50,95).

