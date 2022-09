Mulher descobre que o namorado terá um filho com sua mãe

Uma mulher ficou completamente devastada ao descobrir que sua mãe está esperando um filho com seu, agora, ex-namorado. Segundo ela, a notícia da gravidez da mãe veio antes mesmo da confirmação da infidelidade de seu parceiro.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, identificada como Vanessa, contou sua história por meio de uma publicação realizada em seu perfil do TikTok.

Em uma série de vídeos ela conta que viu a vida virar de cabeça para baixo depois de uma ligação feita por sua mãe.

“Tudo começou quando eu estava viajando com minhas amigas para o México. Eu estava ligando para outras mulheres importantes na minha vida para saber como elas estavam, e quando cheguei à minha mãe ela estava chorando muito. Eu não pensei no motivo e achei que era por conta da lei sobre o aborto que foi derrubada pelo governo norte-americano”.

“Liguei novamente para ela uns dias depois e percebi que ela ainda estava nervosa. Ela me disse, depois de alguns minutos, que estava grávida”, conta a jovem que, inicialmente, ficou extremamente feliz pela mãe.

Ela admitiu a traição

Segundo a jovem, ela começou a fazer brincadeiras com a mãe a parabenizando pelo bebê, mas tudo mudou de cenário quando a mãe a interrompeu e revelou uma terrível verdade: ela estava tendo um filho com o namorado da jovem.

“Minha alma deixou meu corpo e eu não estava pronta para o que viria depois de ouvir aquilo. Assim que desliguei a ligação eu só conseguia pensar em bloquear ela e ele o quanto antes. Minha viagem acabou ali, fiz as malas e voltei para casa”.

No entanto, Vanessa ainda teve outra surpresa desagradável quando chegou em casa: o ex-namorado havia retirado todas as suas coisas do apartamento em que moravam para “obrigá-la a conversar com ele”.

“Ele disse que sentia muito e que se eu voltasse com ele as coisas seriam diferentes. Depois ainda falou que poderíamos reconstruir nosso relacionamento e que minha mãe cuidaria do filho dele. Eu só disse que ou ele devolvia minhas coisas ou eu ia chamar a polícia”, explica a mulher.

Depois de publicar sua história, Vanessa relata que diversas mulheres a procuraram para dizer que também estavam em um “relacionamento de longo prazo” com seu ex e que não sabiam de toda a história.

“Agora eu estou em um novo lugar e tentando me curar e seguir com minha vida”, finaliza.