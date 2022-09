Marido exige que a esposa deixe seu melhor amigo nomear o filho deles

Uma mulher ficou indignada depois que o marido exigiu que seu melhor amigo seja o responsável por escolher o nome do primeiro filho do casal. Segundo ela, o amigo em questão é infértil e ficou arrasado ao descobrir que não poderá ser pai biológico de uma criança.

Conforme a publicação feita por ela no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, quando soube que o amigo seria pai, o homem em questão passou a chamar o bebê do casal com o nome que ele daria a seu filho, e pediu a eles que usassem o nome quando o bebê nascesse.

“O melhor amigo do meu marido, vamos chamá-lo de Will, não pode ter filhos. Ele se divorciou duas vezes por ter mentido e escondido sua infertilidade das companheiras. Ele sempre quis ser pai e desde que descobriu que vamos ter um bebê ele ficou extremamente emocionado e começou a nos encher de presentes”.

“Meu marido acha que são gestos bonitos e carinhosos, mas estou desconfortável com a situação, principalmente com a quantidade de vezes que ele fica mencionando nosso bebê”, relata a mulher.

As coisas pioraram ainda mais

Segundo relato, as coisas pioraram ainda mais quando o casal revelou o sexo do bebê. “Assim que ele ficou sabendo ele passou a chamar o bebê por um nome aleatório que ele escolheu e que daria a seu filho se não fosse infértil. Ele então começou a implorar para usarmos o nome e meu marido concordou”.

“Eu fui contra, mas meu marido está me chamando de insensível por isso e me pediu para fazer isso como um gesto de caridade. Eu disse que o bebê é meu e não dele, e assim que Will ouviu isso, ele saiu”.

“Meu marido começou a gritar comigo e disse que ele também tem participação na gestação e que meu comportamento foi inaceitável. Ele continua me pressionando a concordar com o nome, mas eu sou completamente contra”, conta a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela deve se manter firme em sua decisão. “Se ele quiser nomear uma criança, ele pode muito bem adotar uma criança! Existem diversas crianças esperando por um lar”.

“Você é quem deve nomear seus próprios filhos e os nomes devem ser decididos pelos pais. Se um não gosta, então o nome está fora”, comentou outra pessoa.