Ela se enfureceu quando o primo do marido ‘roubou’ o nome do seu filho

Uma mãe ficou completamente enfurecida depois de descobrir que o primo do seu marido decidiu batizar o filho com o nome que eles escolheram para seu bebê, que nascerá dentro de alguns dias.

Conforme a publicação feita pelo casal no Mumsnet, e compartilhada pelo The Mirror, a futura mamãe está de coração partido pois sabe que a escolha do primo de seu marido foi feita de forma consciente mesmo depois de ter a informação de que eles também utilizariam o nome.

Com os bebês tendo somente algumas semanas de diferença, ela teme não poder utilizar o nome escolhido por eles antes mesmo de confirmarem o sexo do bebê.

“O bebê deles nasceu há algumas semanas enquanto o nosso nasce na próxima. Vocês ainda usariam o mesmo nome se estivessem nessa situação? Nós estamos apaixonados por esse nome desde que começamos a pensar em ter um filho. E a pior parte de tudo é que eles sabiam disso quando fizeram sua escolha”, revela.

Nome e sobrenome

Segundo seu relato, os bebês não compartilhariam somente o mesmo nome, mas também o mesmo sobrenome. Por este motivo, seu marido ficou reticente sobre a escolha e já aceitou considerar uma mudança. Por sua vez, ela não sabe se quer abrir mão do nome escolhido.

Para os usuários do Mumsnet, é errado uma mãe ter que abrir mão do nome escolhido para seu filho, principalmente quando não existe nenhum problema com o nome ou quando outra pessoa utilizou, de forma consciente, o nome já escolhido por ela.

Leia também: Casal é criticado por nomear filha em homenagem a personagem de Dragon Ball Z

Apesar disso, alguns usuários concordaram que o fato das crianças terem o mesmo nome e sobrenome pode ser um tanto quanto confuso, ainda mais por terem a mesma idade.

“Claro que você deve usar o nome que escolheu! Tenha um nome do meio diferente se quiser colocar algo para diferenciar as crianças”, comentou uma pessoa.

“Não sei, eu acho que seria confuso por causa do sobrenome. Outra coisa que eu levaria em conta é se o nome é ‘comum’ ou ‘único’”, comentou outra.