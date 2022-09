Um cãozinho faminto foi encontrado recentemente na Romênia, procurando por comida na beira da estrada enquanto enfrentava forte tempestade na região. Encharcado, o animalzinho procurava algo para saciar sua fome no lixo em um momento de caos. Contudo, sua situação mudou de uma hora para outra. Relato extraído do portal The Dodo.

No exato momento em que o filhote se encontrava desamparado e com fome em meio à tempestade, uma mulher passou pelo local e não pode evitar ajudá-lo.

“Denisa, nossa veterinária maravilhosa, estava voltando de ver a família”, disse June Chapman, porta-voz do 1 Dog At A Time Rescue, ao The Dodo. “[Ela parou] para alimentar os cães de rua a caminho de casa, como sempre faz, e viu um cachorrinho frágil e tão pequeno e magro que ela podia ver que ele precisava desesperadamente de cuidados e sua vida [estava] em perigo por causa dos carros em alta velocidade.”

Pós resgate de Toby e final feliz

Cachorro vasculha o lixo durante tempestade e tem sua vida mudada após aparição de estranha na rua (Reprodução/FACEBOOK/1 DOG AT A TIME RESCUE UK)

Preocupada com a situação do filhote, a veterinária desceu do carro e analisou a situação. O cãozinho ficou receoso com a ajuda no início, mas logo cedeu e recebeu o nome de Toby.

“Felizmente, o pequeno Toby está seguro na clínica com nossa veterinária Denisa e receberá todo o cuidado e tratamento de que precisa”, disse Chapman. “Ele será cuidado em um lar adotivo até que tenha idade suficiente para viajar para o Reino Unido.”

O cãozinho, de um ou dois meses de idade, já passou por muito perrengue em seu pouco tempo de vida. Graças à veterinária que o acolheu, Toby jamais precisará enfrentar a fome ou outra tempestade em um amparo.

Agora, animalzinho irá se preparar para encontrar uma nova família que o adote, respeite e entregue todo amor que ele merece.