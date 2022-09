Cachorro ‘adota’ patinhos e encanta internautas; assista ao vídeo que viralizou

Um cachorro decidiu “adotar” filhotes de pato e vem chamando atenção nas redes sociais. Em um vídeo publicado no TikTok, é possível ver o doguinho cuidando das aves. Um amor só!

O cão também é um filhote, o que deixa a cena ainda mais fofa. Ele deita perto dos patinhos e, mais tarde, aparece dormindo enquanto eles sobem nele. O cachorro não demostra estar nem um pouco incomodado - muito pelo contrário.

A publicação já está quase alcançando as 2 milhões de visualizações na plataforma. Assista:

O vídeo também recebeu diversos comentários - mais de 13 mil. “Eu te amo, cachorrinho com patinhos, eu te amo”, “Eu tirei um print para colocar como papal de parede da tela” e “Vídeo mais fofo que vi hoje” foram apenas algumas das menções.

Cachorro porteiro

Um cachorro é o mais novo “contratado” de um condomínio no Peru. E a seriedade com que ele exerce a função de porteiro tem arrancando risadas na web.

Um vídeo do doguinho de olho no movimento do local foi postado no TikTok pela usuária @pieradelcampo e viralizou. Já são mais de 130 mil curtidas até o momento.

Nele, o cachorro branco aparece sentado em uma cadeira. Na frente dele, há uma mesa. Atrás, é possível ver sua casinha.

Assista ao vídeo viral aqui:

A gravação já conta com mais de 1.600 comentários. “Pelo menos ele está acordado”, “O cachorrinho: hoje o trabalho está muito tranquilo”, “Trabalha melhor do que outros porteiros” e “O cão: faltam 20 minutos para que faltem sete horas para terminar o turno” são algumas das declarações divertidas deixadas na página.

