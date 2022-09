Adolescentes recebem apoio após rirem de cunhada grávida: ‘Sou uma idiota?’

Um relato chegou ao Reddit nesta sexta-feira (23), através da usuária u/throw-away12256 na plataforma. De acordo com a jovem de 16 anos, seus familiares se reuniram em um jantar, momento no qual a situação embaraçosa começou.

“Minha cunhada de 26 anos e meus dois irmãos estavam lá. Ela está grávida de 3 meses. Enquanto estávamos jantando, ela pediu ao meu irmão mais novo, de 14 anos, para ir lhe buscar um refrigerante no frigorífico (ele teria comprado um, mas estávamos todos jantando e o frigorífico que tem as nossas bebidas boas fica lá na garagem)”, escreveu ela.

Após a solicitação da cunhada, o menino respondeu que havia chá doce na cozinha. Contudo, a mulher não gostou e exigiu que ele fosse buscar seu refrigerante.

Situação embaraçosa e defesa na rede social

Com o pedido da mulher, a jovem passou a dar gargalhadas juntamente com seu irmão. Ao perceber a reação dos adolescentes, a cunhada se retirou imediatamente com o namorado, irmão dos jovens.

“Isso foi ontem à noite e todo o dia de hoje tenho recebido mensagens do meu irmão e da namorada dizendo que: ‘sou uma p*tinha por rir de uma grávida assim’ e que ‘não tenho vergonha’ e ‘meu irmãozinho é um bastardo preguiçoso que poderia ter feito um simples favor para ela’”, desabafou.

A jovem também conta que recebeu mensagens mais tarde, dizendo à família que, após o nascimento do bebê, só poderiam ver a criança sem os dois adolescentes por perto. No final do relato, a menina questionou: “Sou uma idiota por ter rido?”

Em um comentário com mais de 10 mil votos, um usuário critica a atitude da cunhada, em defesa à autora do relato: “Só porque alguém está grávida não lhe dá o direito de ser rude e exigente. Eu teria rido também”, comentou.

Outros internautas acusaram o casal de preguiçosos, defendendo a atitude dos irmãos mais novos.

