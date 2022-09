VÍDEO: Ratinho se ‘segura’ em poste durante temporal em Minas Gerais e comove a internet

Uma cena registrada durante um temporal em Juiz de Fora, em Minas Gerais, na tarde de quarta-feira (21), gerou comoção na internet. Um vídeo que viralizou mostrou quando um ratinho foi flagrado se “segurando” em um poste para não ser arrastado pelas águas (veja abaixo).

Nem o Ratatouille escapou dessa tempestade de hj kkkkk

Só em Juiz de Fora mesmo pra ver coisas assim pic.twitter.com/gurTR0Awk9 — Gabriel Almeida (@Gabriel_PT_MG) September 22, 2022

O caso aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, uma das mais movimentadas do Centro da cidade, e foi registrado pelo promotor de vendas Nathan Ramos. Em entrevista ao site G1, o rapaz contou que percebeu quando o rato tentou se abrigar em uma loja, mas acabou sendo empurrado para fora e acabou se “agarrando” ao poste.

“A água subiu bem rápido com a chuva e, de repente, ele veio seguindo em direção à loja onde trabalho. Ele chegou a entrar na loja, mas os seguranças o assustaram para que ele saísse, pois as pessoas gritavam muito”, relatou Nathan.

O rapaz conta que o roedor tentou subir no poste, mas não conseguiu. “Ele tentou subir no poste, sem sucesso. Aí ele ficou alone [sozinho]. A água veio devido à roda do ônibus, e ele se soltou. Depois ele ficou com o rostinho escondido na quina da parede da loja”, contou.

O promotor de vendas disse que, depois que a água baixou, o ratinho conseguiu entrar em um bueiro. Ele destacou que achou a cena curiosa e, por isso, postou nas redes sociais. Mas não esperava que repercutisse tanto.

Internautas se comoveram com a situação do roedor. “Fiquei muito triste vendo esse vídeo do rato segurando no poste durante uma baita chuva”, escreveu uma usuária do Twitter. “4h da manhã e eu aqui sofrendo por causa de um rato que segurou em um poste durante um vendaval”, disse outro.

Fiquei muito triste vendo esse vídeo do rato segurando no poste durante uma baita chuva… 😩🥺 pic.twitter.com/m3GoH6ldFg — Querida e Intocável✨ (@oianaclaudia_) September 23, 2022

meu deus e o rato daqui de Juiz de fora se escorando no poste pra não ser levado pela agua da chuva kkkkkkkkk pic.twitter.com/YKdADRaGO9 — adry feat. ellen (@ellenpelengrina) September 22, 2022

Eu tenho pavor de rato, mas fiquei morrendo de dó — Bia Mattos (@BiaMattos45) September 23, 2022

4 da manhã e eu aqui sofrendo por causa de um rato q segurou em um poste durante um vendaval — naath (@thvjktkk) September 23, 2022

chorei com o video do rato segurando no poste pra nao ser levado pela enxurrada 😭😭😭😭 — martina (@wnderllust) September 23, 2022

pensando muito no coitado do rato abraçado no poste — pola (@pola63532435) September 23, 2022

