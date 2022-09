VÍDEO: Dona dá beijo em gatinho e espera carinho de volta, mas ele a retribui com mordida; veja

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que a dona dá um beijo em seu gatinho, e espera receber um carinho como retribuição, mas acaba se dando mal. O felino, chamado Tom, não gostou de ser beijado e a atacou de volta, dando uma mordida em seu rosto (veja abaixo).

As imagens foram postadas no Tik Tok pela paraibana Lavínia Farias. Na legenda, ela escreveu: “E eu que achava que meu gato queria me beijar de volta”. No entanto, ela foi surpreendida pela reação do bichano, que a mordeu em retribuição.

O vídeo mostra quando a dona dá um beijo carinhoso no gato. Ele aparenta ter gostado e se inclinou para olhar para a tutora. Ela deixou o rosto bem perto, acreditando que seria beijada de volta, mas na verdade ela se deu mal.

“Gato ruim”, escreveu ela na legenda da publicação, que já foi vista mais de 317 mil vezes e soma mais de 72 mil curtidas.

Os internautas se divertiram com a situação e muitos donos de gatos se identificaram com a cena. “Ninguém entende o amor dos gatos”, disse uma seguidora. “Meu gato faz isso direto”, destacou outra.

“Meu gato me arranhou assim. Igual. Juro”, disse mais uma internauta. “Eu te entendo moça, eu te entendo”, ressaltou outro.

Fã de Michael Jackson

O gatinho Seamus já é famoso nas redes sociais, mas voltou a viralizar após aparecer “dançando” a música “Smooth Criminal”, de Michael Jackson. No vídeo, que traz um compilado de imagens do felino, a edição fez com que ele entrasse perfeitamente na batida do hit (veja abaixo).

O vídeo mostra Seamus balançando a cabeça em uma cadeira na cozinha, ou no momento em que entra pela porta dos fundos da casa da família, que vive na South Florida, nos Estados Unidos. Até o famoso passo “moonwalk” do cantor norte-americano foi representado pela edição de imagens, fazendo com que os movimentos do gato fiquem sincronizados com a música.

O vídeo já foi visto mais de 2,2 milhões de vezes e soma mais de 131 mil curtidas. Nos comentários, os internautas se divertiram com a atuação do gatinho dançarino, que tem mais de 163 mil seguidores só no Instagram.

“Isso é uma obra de arte”, escreveu um seguidor. “Esse é o melhor vídeo que eu já vi”, destacou outro. “A edição do vídeo foi brilhante”, disse mais um internauta.

