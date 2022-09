VÍDEO: Avião solta faíscas logo após decolar de aeroporto nos EUA com destino a São Paulo; veja

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um avião solta faíscas depois de decolar do aeroporto de Newark, em Nova Jersey, nos Estados Unidos (veja abaixo). O voo, que seguia com destino a São Paulo, levava 256 passageiros. Apesar do susto, a aeronave retornou e pousou em segurança.

United 777 returns safely to Newark Airport following a technical issue, reportedly a problem with its hydraulics. A photo appeared on social media of suspected falling debris from the aircraft.



📹 variablecraft pic.twitter.com/oezAkaFaJK — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 22, 2022

O caso aconteceu com um Boeing 777-200, da United Airlines. Segundo a companhia, acredita-se que ele sofreu uma falha no sistema hidráulico. “Após perceber um problema mecânico, logo após a decolagem, o avião permaneceu no ar para queimar combustível e depois pousou em segurança”, destacou a empresa, em nota.

Depois que o problema foi detectado, o voo UA149 chegou a alcançar a altitude de 24 mil pés. Ele deu cinco voltas, em um intervalo de mais ou menos uma hora, e retornou ao aeroporto de Newark. A empresa aérea explicou que essa medida foi necessária para queimar o combustível e poder pousar em segurança.

O vídeo que mostra as faíscas saindo da aeronave foram publicadas no Twitter ela empresa de segurança aérea Jet Airliner Crash Data Evaluation Center (JACDEC) na quinta-feira (22). Ele já foi visto mais de 241 mil vezes.

Outras postagens feitas nas redes sociais mostraram pequenos destroços que teriam caído do avião.

Turbina em chamas

Passageiros de um voo que saiu da Cidade do México com destino a Los Angeles, nos Estados Unidos, ficaram bem assustados ao notar que uma das turbinas do avião estava em chamas.

O incidente aconteceu em um Airbus A320 da Viva Aerobus na noite do último dia 23 de agosto, cerca de 10 minutos após a decolagem (veja abaixo). Segundo o site “Extra”, com informações da ABC 7, alguns passageiros entraram em pânico, gritando e orando durante a emergência.

Le vol Viva Aerobus A320, en route de Guadalajara à Los Angeles. pic.twitter.com/ntA2NGc24n — david weber (@davidwe82686746) August 24, 2022

Por conta do problema, o avião retornou ao aeroporto de origem. Os passageiros foram colocados em um hotel e voltaram a embarcar na manhã seguinte.

Segundo um comunicado emitido pela Viva Aerobus, as faíscas no motor foram causadas por um “atrito de metais”. Ninguém ficou ferido.

LEIA TAMBÉM: