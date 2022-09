Trabalhadora de supermercado revela ‘estratégia inusitada’ para lidar com ‘clientes problemáticos’

Uma trabalhadora de uma rede famosa de supermercados revelou uma ‘estratégia inusitada’ para lidar com ‘clientes problemáticos’.

Como detalhado pelo site The Sun, clientes compram uniformes antigos da empresa e os usam para furtar, fazendo com que o varejista coloquem novos uniformes que ‘parecem horríveis’.

No vídeo, a usuário do TikTok Alexis alega que clientes estavam comprando uniformes antigos no eBay e utilizavam para roubar em locais do Walmart.

Logo depois, um novo registro mostra dois funcionários sentados no chão vestindo os novos coletes amarelos.

Segundo o site The Sun, o vídeo acumulou cerca de dois milhões de visualizações no TikTok, mas muitos usuários duvidam que os novos coletes resolvam o suposto problema de furto.

“Eles estarão no mercado em poucos dias”, comentou uma pessoa.

Uma segunda pessoa disse: “apenas dê um mês e acontecerá de novo”. O Walmart não respondeu a um pedido de resposta do site.

Alexis disse que não sabia exatamente por que a empresa lançou novos uniformes, dizendo que achava que “seria engraçado para o TikTok”.

Ainda de acordo com as informações, no entanto, ela afirma que existem várias teorias sobre por que a empresa pode ter mudado seu uniforme de funcionário.

I work at Walmart & have to wear a horrible new uniform because of customers https://t.co/fHUayFciNj — Fabulous (@Fabulousmag) March 26, 2022

Texto com informações do site The Sun