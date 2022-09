Senhora discute com mãe após criança fazer xixi em árvore: ‘Ela ficou brava’

Uma mulher relatou que levou seus dois filhos para caminhar em uma trilha na natureza, mas se deparou com uma situação de desconforto no meio do caminho. Através do usuário u/JustALittleAmmonia no Reddit, nesta quinta-feira (22), ela contou que uma das crianças sentiu vontade de fazer xixi, parte na qual se iniciou o conflito.

“Ontem levei meu filho para caminhar em uma trilha. Estava carregando meu filho de dois anos, enquanto do de quatro caminhava. Meu filho de quatro sentiu vontade de fazer xixi, então eu disse a ele para fazer na floresta. Falei para entrar na floresta fora de vista, porque seria perigoso”, escreveu ela.

Veja mais: Mulher surta com namorado após ele ‘exagerar’ no tempero apimentado na comida; entenda

Conflito entre as mulheres

Enquanto a criança fazia xixi na árvore, uma senhora dobrou a esquina acompanhada de um cachorro. Ao ver a cena, começou a gritar com a mãe das crianças, pedindo para ela pegar o menino imediatamente.

“Eu disse que ele só precisava fazer xixi. Ela me falou que era completamente inapropriado. Apontei para o cachorro dela e fiz uma cara de ‘realmente’”, desabafou.

A mulher conta que a senhora afirmou ser uma situação diferente, caso seu cachorro precisasse fazer xixi no meio da trilha. Contudo, a autora do relato a rebateu, afirmando não ser tanto, além do fato não haver banheiros ao redor.

“Sair da trilha é perigoso, especialmente com as duas crianças pequenas. Ela estava muito brava, então eu apenas peguei a mão do meu filho (ele estava pronto), o puxei para longe e a ignorei.

Veja mais: Mulher doa colar que ganhou do marido para amiga e lamenta: ‘Todo mundo está com raiva de mim’

Ao sair do local, a mulher conta que ouviu a senhora chamando-a de “mãe horrível”, o que acabou ferindo seus sentimentos.

“A natureza chama... você sabe. Isso não é normal? É normal para mim”, finalizou a mulher.