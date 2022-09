‘Pedi o divórcio após descobrir que meu marido diz ser casado com minha irmã’

Uma mulher ficou devastada após descobrir que o marido leva uma “vida dupla na internet”. Segundo seu relato, o homem afirma para amigos que é casado com a irmã dela e não com ela.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher usou o Reddit para desabafar e contar sua história. De forma anônima, ela revela que descobriu a história após mexer no computador do marido devido a “comentários abusivos” sobre o ganho de peso da sua irmã.

Após mexer no computador do marido ela descobriu diversas mensagens onde ele afirma para seus amigos que é casado com a irmã de sua esposa, chegando até mesmo a “assumir a paternidade” dos filhos da mulher.

Para manter a farsa, ele utilizou fotos em que aparece com a cunhada como sendo sua imagem de perfil, além de compartilhar e armazenar, diversas fotos da mulher usando roupas de banho durante férias em família que passaram juntos.

“Meu marido está apaixonado, ou tem uma queda, pela minha irmã. O melhor amigo dele também sabe de tudo e ele também confessou que usa algumas fotos dela para ‘suas necessidades pessoais’”.

Ela descobriu a vida dupla do marido

Segundo a mulher, o homem utilizava um grupo dedicado a jogos online para se gabar de sua “vida dupla”. “Em seu computador eu achei conversas em um grupo online de jogos onde ele finge para as pessoas que é casado com minha irmã e pai de seus filhos. Ele se gaba orgulhosamente disso e tem uma foto com ela e seus filhos em sua imagem de perfil”.

“Estou chocada com isso e perturbada. Nunca o pressiono a estar comigo e fazer coisas comigo e ele sempre diz que me ama. Ele me beija e abraça a todo tempo e nunca reclama da minha aparência embora também nunca me elogie”, comenta a mulher.

Leia também: Homem critica esposa por usar quatro ovos para o café da manhã ao invés de dois

“Minha irmã sempre foi muito bonita e eu aprendi que tenho outras qualidades que não a beleza. Por isso nunca me importei com a falta de elogios do meu marido. Não entendo o que está acontecendo! Ele nunca quis ter filhos então não entendo por que usa os dela como sendo dele”.

Após afirmar que pretende se divorciar do companheiro, a mulher recebeu apoio de diversas pessoas no Reddit.

“Sinto muito por isso, deve doer muito. O comportamento dele vai além do imaginável e sinto muito que sua irmã também seja afetada com isso”, comentou uma pessoa.

“Por favor, obtenha evidências de tudo isso antes que ele exclua as provas! Isso pode te ajudar a não passar por problemas durante o divórcio”, comentou outra.