Para ‘passar o tédio’ mulher decide experimentar o vestido de noiva da amiga

Uma mulher encontrou uma forma inusitada de se distrair durante um “momento de tédio”. Segundo seu relato, publicado no Reddit, ela acreditou que seria uma boa ideia experimentar o vestido de noiva de sua amiga, que no momento não estava em casa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a jovem em questão conta que está passando um mês como convidada na casa de sua amiga, mas que a situação toda começou a complicar depois que ela, com autorização do marido da amiga, decidiu experimentar o vestido de noiva utilizado pela mulher.

“Um dia eu estava completamente entediada e comecei a conversar com o marido da minha amiga. Ela não estava em casa então não tive como falar com ela antes de decidir experimentar seu vestido de noiva”.

“Como também não queria fazer isso sem permissão, eu pedi a permissão do marido dela, que disse que estava tudo bem desde que eu não contasse a ela sobre a prova do vestido. Então eu fui lá e experimentei”.

A amiga ficou enfurecida

Segundo relato, compartilhado pela mulher, de alguma forma a amiga descobriu que ela experimentou seu vestido de noiva e não teve a melhor das reações a isso.

“De alguma forma ela descobriu, não sei como já que coloquei tudo de volta e não danifiquei o vestido. Ela não ficou feliz com isso e consigo perceber que ela está bem chateada comigo”.

Sem entender o motivo pelo qual a amiga ficou tão chateada, ela decidiu questionar os usuários o Reddit sobre isso e foi informada de que, definitivamente, passou dos limites.

“É como experimentar a roupa íntima de alguém. Você simplesmente não faz isso a menos que a dona do vestido diga que está tudo bem e te autorize. Eles não tinham outra forma para você passar o tédio?”, comentou uma pessoa.

“Não te pareceu estranho que a condição dele era você não contar a ela sobre o vestido? Para mim isso foi um sinal de ‘não faça isso’”, comentou outra.