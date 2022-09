Para não pagar conta, cliente foge de restaurante levando até os pratos; confira o vídeo

Infelizmente, não são incomuns os casos em que determinados clientes tentam de alguma forma deixar os restaurantes sem pagar as contas. No entanto, um vídeo divulgado no TikTok mostrou o momento em que um homem não só fugiu de um local de comida como levou até os pratos.

Ao analisar a gravação, que foi registrada por uma câmera de segurança e compartilhada no TikTok pelo usuário @diegonicolaslozamejia é possível ver que o homem está sentado, com os pratos ainda cheios, aparentemente recém servidos, quando olha para o lado e vê que não há ninguém perto e resolve deixar o local, levando a comida embora.

Não foram revelados detalhes do local em que fato ocorreu, mas as imagens mostram o acontecido, gravado no último sábado (17).

Devido à ação inusitada do homem que aparece no vídeo, cuja identidade não foi revelada, o registro repercutiu e já soma mais de 1 milhão de visualizações, além de diversos comentários, dentre eles:

“Ele se lembrou que era para levar”;

“Recordou que lhe esperavam em casa, então levou para dividir”;

“Meu Deus, isso está fora de controle. O que está acontecendo com as pessoas?”;

“Com colher e tudo mais”;

“A comida estava muito boa para ficar aí”;

“Não deixou nem gorjeta”.

