Pai alega ter ‘autoridade e controle’ sobre a data de nascimento do filho

Um pai arrumou confusão no hospital logo após o nascimento de seu filho por conta da data de nascimento da criança. O caso, que aconteceu na virada de 2020 para 2021, foi recentemente compartilhado no Reddit e voltou a gerar grandes discussões.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem relatou, de forma anônima, que seu primeiro filho nasceu às 23:05h do dia 31 de dezembro de 2020, “vivendo apenas 1 hora naquele ano infernal”.

Ao receber o formulário de registro das mãos de uma enfermeira, o pai decidiu alterar a data e a hora do nascimento do menino, pensando que “mudar 1 hora não causaria problemas”.

No entanto, ao perceber a alteração, a enfermeira sinalizou que ele deveria preencher o dia e hora exatos do nascimento da criança e acabou dando início a uma grande discussão que chegou a envolver os demais profissionais e familiares.

“Eu discuti com ela sobre isso porque ela estava exagerando! Disse que era injusto registrar meu filho como nascido em 2020 sendo que ele viveu apenas 1 hora naquele ano, que foi um ano infernal e estou feliz por ter acabado. Não quero associar meu filho as lembranças que tenho daquele ano”.

Ele se envolveu em uma grande discussão

Diante da atitude do pai, a enfermeira ainda tentou argumentar dizendo que a alteração do formulário poderia ser considerada uma falsificação uma vez que alterava a hora, o dia e o ano de nascimento da criança.

“Eu disse a ela que sou o pai dele e que tenho autoridade sobre isso, assumindo a responsabilidade por qualquer coisa. Ela me atacou e disse que as coisas não funcionam dessa forma e que não aceitaria o formulário de registro se fosse preenchido daquela forma”.

“Depois disso ela envolveu o pediatra, que levantou a voz e me desrespeitou. Eles não me deixaram preencher o formulário na ocasião e minha esposa afirmou que eu a envergonhei com minha atitude”, conta o homem, que buscou por apoio no Reddit, onde não conseguiu.

“Você agiu de forma ignorante. Como pai, você não tem autoridade sobre o espaço e tempo e a data de nascimento do seu filho não é escolhida por você”, comentou uma pessoa.

“Diversas coisas terríveis aconteceram em 2020, mas uma coisa maravilhosa também: seu filho foi concebido e nasceu em 2020″, finalizou outra pessoa.