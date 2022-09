Mãe decide usar um trocadilho para nomear a filha: ‘achei que era inteligente’

Uma mãe está começando a repensar o nome escolhido por ela para sua filha. Após acreditar ter feito uma escolha “inteligente” ela agora foi acusada de nomear a menina de forma “cruel”.

Segundo relato publicado por ela no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, a mãe decidiu batizar a filha com um nome criado para ser um trocadilho. Segundo seu relato, ela sempre demonstrou interesse por nomes criativos e até mesmo que possuem um duplo sentido ou formam outra palavra quando pronunciado junto ao segundo nome.

A escolha dela foi motivada pelo fato de ter crescido ao lado de um amigo chamado Justin Case (que pode ser um trocadilho para a expressão em inglês just in case).

“Eu admito que adoro escolhas criativas de nomes e segui essa linha para escolher o nome da minha filha: Astoria Booker (Stori Book - Livro de histórias). Como conheci um Justin Case, isso acabou despertando meu interesse por nomes que combinam e dão a impressão de ser outra palavra”, afirma.

Ela foi criticada

Seguindo com seu relato, a mãe questiona os usuários da plataforma sobre ouros nomes semelhantes e revela que Booker é o nome do meio de sua filha, o que não deixa o trocadilho ser completamente claro para quem a conhece.

“Não acho que seja tão óbvio quanto parece porque temos um sobrenome incomum e Booker é seu nome do meio, então não será usado com frequência. Até agora somente um bibliotecário notou a relação entre os dois nomes”, conta a mãe.

Para os usuários do Reddit, o nome pode até parecer “agradável”, mas também deixa abertura para “piadas cruéis” caso a conexão seja revelada durante a idade escolar.

“Astoria Booker é um nome fofo e soa bem, não é óbvio”, comentou uma pessoa. “Para mim não é um jogo de palavras óbvio, sou a favor de nomes assim, mas sou contra nomes mais óbvios como no caso de seu amigo Justin Case”, comentou outra.

“Eu definitivamente não me orgulharia de dar um nome como esse para minha filha”, comentou uma terceira.