Infidelidade foi motivo pelo qual mãe matou envenenada sua filha de 8 anos

Um crime ocorrido em abril de 2020, na Bolívia, finalmente teve seu desfecho, após a decisão da Justiça do país vizinho ao Brasil que condenou uma mãe pelo assassinato de sua filha de 8 anos, ação motivida pela infidelidade da mulher de 29 anos, identificada como Gavina M.M..

Segundo informações levantadas, a mãe matou a própria filha para evitar que a criança revelasse ao pai que a mulher lhe foi infiel. Com um crime que chocou a Bolívia, além de obrigar a menor a tomar inseticida, afirma-se ainda que Gavina chegou a alterar a cena do crime para que não a relacionassem com o acontecido.

Após as respectivas investigações, o Ministério Público conseguiu comprovar o crime de infanticídio protagonizado pela mulher, o que lhe resultou em uma condenação de 30 anos, pena que deverá ser cumprida no centro de detenção San Roque (Nome em espanhol).

A autópsia determinou que a menina morreu por “asfixia mecânica devido à obstrução das vias aéreas inferiores por conteúdo gástrico”.

A farsa armada pela mãe e a confissão à Justiça

Ángel Durán, fiscal que conduziu o caso, disse que a menina de 8 anos tomou inseticida na frente dos irmãos e que Gavina tentou simular como se ela tivesse tirado a própria vida. A mulher chegou a deixar a residência e retornar para parecer que havia encontrado a filha morta.

No entanto, o procurador departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, ressaltou que a progenitora “admitiu ter cometido o crime e pediu para se submeter à saída alternativa do procedimento abreviado, para o qual os membros do Tribunal ditaram a pena máxima sem direito a indulto”, afirmou.

