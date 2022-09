Homem critica esposa por usar quatro ovos para o café da manhã ao invés de dois

Uma mulher ficou completamente perplexa depois que o marido a chamou de irresponsável por decidir cozinhar quatro ovos ao invés de dois no café da manhã. Segundo ela, a intenção era que tanto ela e o marido quanto os filhos pudessem desfrutar do prato.

Confusa com a situação, ela decidiu desabafar em uma publicação feita no Reddit e acabou tendo sua história compartilhada pelo The Mirror. De forma anônima, ela questiona se estava errada ao cozinhar quatro ovos para uma família de quatro pessoas, sendo que seu marido pediu para ela fazer somente dois.

“Sou dona de casa e passo o dia cuidado da casa e dos meus filhos de 8 e 10 anos. O pai deles é o único que trabalha e fica responsável pelas contas e mantimentos”.

“Recentemente ele está ficando ainda mais rígido com o controle de despesas e fica irritado com pequenas, e rotineiras, coisas como lavar a roupa duas vezes na semana (temos duas crianças em casa) e até mesmo usar um pouco de produto a mais para a limpeza”.

“Ontem, enquanto eu fazia o café da manhã para nós quatro, eu usei quatro ovos para preparar um prato de ovos mexidos. Quando ele descobriu que usei quatro ao invés de dois ele começou a me xingar e a me chamar de irresponsável!”, revela a mulher.

Eles entraram em uma grande discussão

Continuando seu relato, a mulher afirma que a atitude do marido a tirou do sério. “Eu o chamei de irracional! Somos quatro pessoas comendo, por que fazer dois ovos? Ele gritou e disse que eu preciso pensar que é ele quem paga por tudo e se preocupa com a quantidade de alimentos em nossa casa”.

“Perdi o apetite na mesma hora e disse a ele que ele podia comer tudo sozinho. Ele reagiu dizendo que sou imatura por agir de forma reativa quando ele está ‘apenas sendo honesto’. Eu realmente agi de forma errada?”, questiona a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela fez o seu melhor, mas podem existir motivações ocultas para as atitude de seu marido. “A primeira coisa que pensei foi que não se trata somente de ovos. Boa sorte para vocês”.

“Sente-se com ele e desenvolva um plano de orçamento, o aumento dos preços de alimentos pode ser um problema para algumas famílias”, comentou outra pessoa.

“Sei que você tem muito trabalho como dona de casa, mas talvez seja a hora de buscar um emprego de meio período. Converse com seu marido e veja se é necessário”, finalizou uma terceira.