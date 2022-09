Ensaio fotográfico de noiva em cenário inusitado na Índia viraliza; confira

Uma noiva na Índia resolveu fazer um ensaio fotográfico nada convencional e viralizou. Isso porque o cenário escolhido foi uma rua cheia de buracos e com diversas poças.

A má conversação do asfalto é uma realidade no país. Para “ajudar”, nesta época no ano caem as tradicionais chuvas de monções. Mas nada é capaz de impedir o amor, não é mesmo? Elementos inusitados, aliás, podem contribuir ainda mais para criar uma atmosfera especial.

Foi o que aconteceu em Kerala. Uma noiva decidiu fazer seu ensaio em rua cheia de buracos, água e lama. Radiante, ela vestia um tradicional saree vermelho e usava muitas joias, como é de costume. Ela caminhou sorridente entre os buracos e posou para o fotógrafo.

A rua não foi fechada para o ensaio. Assim, carros e motos não paravam de passar no momento dos cliques.

A noiva não foi identificada, mas o ensaio pode ser conferido aqui:

Ainda na Índia...

Uma grávida em trabalho de parto foi abandonada por uma ambulância em uma estrada em Hamirpur, em Uttar Pradesh, na Índia, no último dia 5, porque Ela não tinham como pagar mil rúpias (cerca de R$ 65 na conversão da moeda) de taxa pelo serviço.

O caso repugnante foi revelado em reportagem do “Times of India” e reproduzido pelo “Extra”. O motorista da ambulância simplesmente parou o veículo e fez Rekha, de 24 anos, descer.

A grávida abandonada acabou levada a um hospital por outro serviço para que pudesse ter seu bebê com dignidade.

No dia seguinte, a polícia prendeu Abhishek Pratap, o motorista, e Ajit Kumar, o enfermeiro, por negligência à grávida. O caso está sendo investigado.

